Healthy Life︱新年大掃除5大常見姿勢恐傷椎間盤　物理治療師：4種疼痛要留神

【新年大掃除／洗邋遢／錯誤姿勢】新年將至，又到了「洗邋遢」時候！註冊物理治療師程鈞筵接受訪問時，便分享了普羅大眾大掃除時常犯的5大錯誤，隨時令椎間盤受損、媽媽手、網球手等問題找上門，更警告一旦大掃除後疼痛伴隨4類情況，便要小心。

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註冊物理治療師程鈞筵表示，以他的經驗，大掃除常犯的錯誤，一般大多是圍繞過份彎腰、屈膝、過份用力所致，長期犯錯，隨時會對身體不同部位出現勞損，對於年老或者有關節退化的人士更是尤其高危。

大掃除常犯5大錯誤 vs 正確做法

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搬重物

錯誤：直接彎腰去搬會將所有壓力集中於下背部，導致腰椎關節過度負荷；搬重物時突然扭腰亦會很易令椎間盤受損或肌肉拉傷。

正確：微微打開雙腳與肩同寬，將物件靠近身體，再微微彎曲膝頭，用腿部發力，記住背部要保持挺直。

抹窗換燈泡

錯誤：抹窗換燈泡時間，長時間手臂抬高會令肩關節周圍的肌腱發炎或勞損；用不穩回的櫈企高，容易跌倒，增加受傷風險。

正確：避免將手臂抬過肩膀水平超過1分鐘，分段清潔；工作前檢查梯子穩固，清潔時勿身體過度前伸。

蹲低抹地

錯誤：長時間蹲下會增加膝關節負荷，不正確彎腰亦可以使腰部臀部肌肉造成損害

正確：單膝跪地或使用矮凳代替蹲姿或者使用拖把，避免過度彎腰，減少深蹲的次數和範圍；蹲姿時間切勿過長，每15分鐘便應起身活動，舒緩膝部和腰部壓力。

拖地

錯誤：重複性動作會令肩部及背部肌肉受傷

正確：前弓後站，用大腿肌肉向前後移動，背部儘量伸直，防止背部肩關節肌肉過度勞損

扭毛巾

錯誤：亂扭毛巾可能會過度使用手腕力量，容易致手腕手指的肌肉肌腱疲勞發炎，致媽媽手、網球手

正確：將手肩關節抬到90度水平位置，將手肘彎曲維持手成一直線，扭毛巾時不要彎曲手腕，伸直手肘向前伸

大掃除需疼痛4大情況要留神

程鈞筵又補充指一般大掃除後，許多人會感到腰酸背痛，但他指這類痠痛感通常會隨著休息逐漸緩解消散，1至3天內好轉，因此無需太過憂心，建議可在相關部位進行合適的熱敷或按摩。惟一旦出現以下4類情況，便要留神:

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程鈞筵指除了以上4種情況，當疼痛已經影響日常功能，例如無法彎腰穿鞋或提輕物，或者出現疼痛模式異常，如晨起疼痛特別明顯，但白天活動後減輕 ，便應尋找專業人士意見，如讓物理治療師提供專業評估，針對性處理如疼痛緩解、核心肌群加強及矯正姿勢。

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