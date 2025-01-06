百佳優惠2025｜百佳超市買滿$50參加新年大抽獎　贏1萬旅行禮券/PS5 Pro＋人人派$88優惠券

▲ 百佳超市買滿$50參加新年大抽獎，有機會贏1萬旅行禮券/PS5 Pro！

【百佳優惠2025/百佳大抽獎】迎接蛇年好勢頭，百佳超級市場與旗下超級市場及PNS網購精心為大家獻上各種新春驚喜，伴大家新正頭百家由頭佳到尾！重頭戲當然是有機會獲得價值$10,000大獎的「攞頭獎‧添佳運」抽獎，有勁豐富的一系列獎品！

最新影片推介︰

百佳大抽獎｜買滿$50即可參加 贏1萬元旅遊大獎

「攞頭獎‧添佳運」抽獎將於即日起至1月30日舉行。易賞錢App會員於全線香港百佳及旗下超級市場門市或PNS網購單次購買滿$50或以上，憑有效購物收據正本或電子收據截圖，於2月5日前上百佳指定網址進行登記即可參加，贏取豐富獎品，獎品詳情如下:

▼ 點擊圖片放大

活動期間，購買每週指定品牌產品或於PNS網購單次購物滿$50，即可分別再獲得額外抽獎機會，即單次交易最高可獲抽獎機會3次，中獎機率大大增加！

獎品等級 獎品描述 價值

(HKD) 名額 大獎 Hutchgo 旅行禮券 $10,000 3 二獎 Le 188°餐廳及酒廊的新年晚餐4人套餐 $8,307.20

(已包加一服務費) 3 三獎 SONY 索尼 PlayStation 5 PS5 Pro 遊戲主機 $5,780 3 四獎 PNS網購價值HK$500電子優惠券 $500 10 五獎 香港百佳超級市場價值HK$50電子優惠券 $50 1100

百佳大抽獎｜每日送8000份獎品 派$88優惠券

百佳亦準備了逾8,000份獎品每日放送，無需任何消費、登記即可獲得，人人有獎！由即日起至1月30日，易賞錢App會員於每日上百佳指定網址進行登記，即可領取$88 PNS網購電子優惠券或門市限定指定產品優惠券，網購電子優惠券兌換期由2月10日至3月31日，而門市限定指定產品優惠券兌換期由即日起至2月13日。每人每日限取一張優惠券，數量有限，派完即止。

另外，同場加映「買禮券贈佳賞」優惠，由即日起至1月9日，只要於全線香港百佳及旗下超級市場門市購買指定$50面值禮券滿$2,500，立即送贈總值$200現金優惠券，包括8張$10百佳門市現金優惠券及2張$60 PNS網購現金優惠券。購買禮券不適用於參加抽獎活動; 優惠券數量有限，送完即止。

更多著數優惠：

1月生日好去處2025｜1月份70大生日優惠好去處 免費5星酒店自助餐/迪士尼/打邊爐

免費派優惠券｜萬寧一連5日派4000份揮春+優惠券 快閃港九新界門市/消費送利是封

新場直擊｜AEON STYLE啟德體育園開業 限時優惠購物獲$50電子優惠券

UNIQLO優惠｜UNIQLO大減價第二周優惠 HEATTECH/羽絨/牛仔褲勁減高達$100

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】