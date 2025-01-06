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百佳優惠2025｜百佳超市買滿$50參加新年大抽獎　贏1萬旅行禮券/PS5 Pro＋人人派$88優惠券

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

百佳超市買滿$50參加新年大抽獎，有機會贏1萬旅行禮券/PS5 Pro！

【百佳優惠2025/百佳大抽獎】迎接蛇年好勢頭，百佳超級市場與旗下超級市場及PNS網購精心為大家獻上各種新春驚喜，伴大家新正頭百家由頭佳到尾！重頭戲當然是有機會獲得價值$10,000大獎的「攞頭獎‧添佳運」抽獎，有勁豐富的一系列獎品！

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校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

百佳大抽獎｜買滿$50即可參加 贏1萬元旅遊大獎

「攞頭獎‧添佳運」抽獎將於即日起至1月30日舉行。易賞錢App會員於全線香港百佳及旗下超級市場門市或PNS網購單次購買滿$50或以上，憑有效購物收據正本或電子收據截圖，於2月5日前上百佳指定網址進行登記即可參加，贏取豐富獎品，獎品詳情如下:

點擊圖片放大

活動期間，購買每週指定品牌產品或於PNS網購單次購物滿$50，即可分別再獲得額外抽獎機會，即單次交易最高可獲抽獎機會3次，中獎機率大大增加！

獎品等級獎品描述價值
(HKD)		名額
大獎Hutchgo 旅行禮券$10,0003
二獎Le 188°餐廳及酒廊的新年晚餐4人套餐$8,307.20
(已包加一服務費)		3
三獎SONY 索尼 PlayStation 5 PS5 Pro 遊戲主機$5,7803
四獎PNS網購價值HK$500電子優惠券$50010
五獎香港百佳超級市場價值HK$50電子優惠券$501100

百佳大抽獎｜每日送8000份獎品 派$88優惠券

百佳亦準備了逾8,000份獎品每日放送，無需任何消費、登記即可獲得，人人有獎！由即日起至1月30日，易賞錢App會員於每日上百佳指定網址進行登記，即可領取$88 PNS網購電子優惠券或門市限定指定產品優惠券，網購電子優惠券兌換期由2月10日至3月31日，而門市限定指定產品優惠券兌換期由即日起至2月13日。每人每日限取一張優惠券，數量有限，派完即止。

另外，同場加映「買禮券贈佳賞」優惠，由即日起至1月9日，只要於全線香港百佳及旗下超級市場門市購買指定$50面值禮券滿$2,500，立即送贈總值$200現金優惠券，包括8張$10百佳門市現金優惠券及2張$60 PNS網購現金優惠券。購買禮券不適用於參加抽獎活動; 優惠券數量有限，送完即止。

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