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關節「咔咔」聲是退化警號？   專家教你3招護關從根源改善

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發布時間： 2025/01/13 00:00

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蹲下拾東西、上落樓梯或伸懶腰時，關節出現「咔咔」聲？再伴隨疼痛，這可能是關節退化的先兆。關節問題不再是老年人專利，有調查顯示，2,500名受訪者中，30歲或以上的香港人，近九成曾經或正受關節不適困擾，以頸部、下背及膝蓋疼痛最為普遍。關節痛症有年輕化趨勢，這與都市人生活習慣有密切關係，改善痛症應由根源做起，今次請來肌肉保健顧問張智誠（Lewis）分享3大保護關節良方。

關節痛症呈年輕化

長期保持固定姿勢或維持不當姿勢，都會對關節健康帶來負面影響。現代人生活模式改變，科技發展使許多人在家中「煲劇」，疫情後在家工作成常態，不少人在不適合的環境下工作，容易養成不良坐姿。「低頭族」長期使用智能產品，對頸椎帶來過度壓力；久坐辦公室的上班族，須長期使用電腦工作，容易造成圓肩及寒背，從而引致肩頸和腰背痠痛，增加關節勞損的風險。

當關節活動時發出「咔咔」聲並伴隨疼痛，不要掉以輕心。Lewis解釋：「我們的關節屬滑液關節，活動時關節內的壓力和空間改變，會導致關節液中的氣泡破裂而發聲。若伴隨疼痛，很可能是肌腱和韌帶與骨頭摩擦所致，應及早正視。」他提醒，在日常生活，要多加留意是否有疼痛、麻痹或關節活動幅度受限的情況，應具備「肌肉保健」的概念。Lewis分享3大護關要訣：

1. 避免長期固定姿勢
建議每30分鐘起身活動，做一些簡單伸展動作，如伸懶腰。上班族久坐電腦前每隔30分鐘應抬頭仰望天空，進行頸椎及胸椎伸展，保持挺胸，讓頭部回到正前方。

2. 天然成分按摩油按摩
研究顯示，提高肌肉柔軟度能有效降低受傷風險。選用天然成分的活絡油按摩，可幫助放鬆繃緊的肌肉，使其恢復彈性。當關節肌肉痠痛，外用的活絡油能紓緩痛楚、腫脹等不適。

Lewis指都市人經常使用手機及電腦，頸部肌肉較為繃緊。先將2至3滴活絡油均勻搓於手掌，雙手貼放在頸部兩側，以溫和力度打圈按摩約1分鐘。

按摩大腿四頭肌，將雙手拇指在大腿正上方來回按壓，然後分別按大腿上方偏內側及外側肌肉位，重覆動作，有助放鬆四頭肌。

Lewis指上班族長時間電腦打字工作，在肩部前方常出現不適，用食指、中指及無名指，三指打圈及前後按壓，有助緩解不適。

3. 保持適量運動
適量運動能增強肌肉力量，有助預防關節退化。根據世衛指引，每週進行至少150分鐘中等強度有氧運動，或75分鐘劇烈運動，或兩者混合。每天拉筋有助放鬆繃緊肌肉，增強關節靈活性，提升整體健康。

伸展練習：

（左）前膊及二頭肌伸展：挺胸收腹望向前方，下身呈弓字步，右腳在前，右手放後方，並將食指貼於牆上拉伸，維持2分鐘，轉另一邊重覆動作。
（中）四頭肌伸展：面向牆壁，將左腳向後曲起，左手捉腳腕，挺胸收腹，維持2分鐘，換另一邊重覆動作。
（右）頸側伸展：將左肩輕輕下壓，右手輕扶頭部向右肩拉伸，維持姿勢約1分鐘，緩緩將頭部回正，向另一邊重複動作。

按摩肌肉恢復彈性減少痛症

面對關節疼痛不適，不少人習慣服用止痛藥，但長期服用可能產生依賴及副作用。應考慮選用天然的中藥配方產品，Lewis建議於患處按摩，有助改善痛症。坊間有不少活絡油產品，作為精明消費者要懂得選擇，應注意成分是否天然、配方是否有效、品牌是否具信譽。

始創於1822年的馬百良葯廠，一直堅持採用優質天然食材，結合現代化科技製作的各種高品質保健產品。馬百良活絡油採用名貴配料精製而成，具有舒緩肌肉緊張、促進血液循環、消腫散瘀制痛功效，特別適合紓緩肌肉疼痛、手腳麻痺、關節腫痛、肩頸背痠痛等症狀。馬百良活絡油滲透力強而不刺激皮膚，氣味清新不刺鼻，使用時只須在患處搽上2至3滴油，用均衡力度按摩患處1至2分鐘。

馬百良活絡油
成分：薄荷油、冬青油、松節油、骨碎補、冰片等
功效：滲透力特強，能舒筋活絡、袪風散瘀、活血生新
主治：肌肉勞損疼痛、坐骨神經痛、手腳麻痺、關節腫痛、風濕性關節炎、肩頸背酸痛
用法：外用忌食，使用時在患處搽上2至3滴油，用均衡力度按摩患處1至2分鐘，每日2至3次。
注意：兒童使用前，應諮詢中醫師或醫生意見，使用時避免接觸傷口及敏感肌膚。

中成藥註冊編號：HKP-04947

銷售點
上環總店：上環皇后大道中306號
官方網店：https://bit.ly/MPL_LogOil
HKTVmall網店：https://bit.ly/HKTVmallLogOil
另於指定萬寧、 松本清、 屈臣氏及Citysuper均有代售
*除總店以外，各銷售點及價格，建議直接向該零售商查詢

（特約）

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