  • 19°C
香港時間：202516日 (一) 18:49

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

正能量｜傑出義工鄔晉昇　助更生人士從囚室到會計師　

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

鄔晉昇說當義工的最大得着，是認識到不同志同道合的朋友，彼此都有助人的正能量。（周美好攝）

社會服務形形式式，義工的服務對象由幼兒至老友記也有，偏偏前香港華人會計師公會會長鄔晉昇（Parco）選擇協助在囚人士，走向會計專業之路，盼以生命影響生命，令他成為本屆傑出義工獎得主之一，意義更深遠。

奪得香港義工獎2024，Parco實至名歸。（相片由被訪者提供）

鄔晉昇當上會計師後，頭幾年在Big4任職，忙得不可開交，年青時一直當義工的他，一擱數年。其後事業上了軌道，助人的心重燃，先參與青年組織JCI（國際青年商會香港總會，每年舉辦十大傑青），當中有不少社會服務，有很多機會接觸不同範疇，包括獨居長者、殘疾學生等，他當上了社會服務籌委會主席，發覺幫到人之餘又帶來回響，頗有滿足感。

點擊圖片放大
+6
+5

2015年他在港島青年商會任會長，義工工作更活躍投入，對每一個項目都好上心，完成了好幾個大型項目，也當上青少年的Mentor，分享個人經歷、帶領及培育他們的領導才能、個人發展管理等，一如他為不少大學生中學生擔任Mentor般。

以自身專業助人

他是2022至2023年香港華人會計師公會會長，這兩年發起了一個「協助更生人士走向會計專業之路計劃」，萌生這個計劃緣起，是他想到與其一貫派福袋、賣旗或到海灘執垃圾，能否以自身的會計師專業來結合社會服務？

他參與不同義工工作，包括世界慈善協會清潔海灘日。（相片由被訪者提供）

「觸發點是2019年的社會事件後，較高學歷的青少年進入懲教院所，出來後從事沖咖啡、焗蛋糕的工作，其實以他們的教育背景，這是有點可惜的，我就想到帶領他們行回一個專業路綫。」

計劃內容包括會計師進入懲教院所作分享行業發展、工作範疇外，另由懲教署揀選合適的在囚人士，由會計師教授初級至高級會計知識，待他們服刑完畢，再配對會計師事務所聘用，終極目標是讓他們能成為會計師。

Parco兩年來和其他會計師到訪不同懲敎院所，以自身專業教授會計知識。（相片由被訪者提供）

前無可鑑 四處諮詢

有了想法，但付諸行動卻是千辛萬苦，因過往都無專業團體做過相關的在囚人士計劃，Parco需聯絡懲教署，幸獲積極回應及鼓勵。獲淮後，他也諮詢當時的監管機構香港會計師公會，問及有案底人士能否擔任會計師，原來是可以的，會計師事務所僱主亦可聘用更生人士。令Parco最感欣慰的，是發問卷予本港會計師事務所，逾8成支持此計劃。

以他所知，參與此計劃的在囚人士約50人，有服刑後獲會計師事務所聘用。「惟因個人身份資料保密，未能跟進，雖未知確實受聘的人數，但獲悉計劃反應正面，十分高興。」

在囚人士對會計課程的反應很熱烈，態度積極，不時主動發問。（相片由被訪者提供）

兩年到不同懲敎監獄授課

Parco作為會長身體力行，兩年以來，他和其他會計師到訪羅湖懲敎所、赤柱監獄及壁屋監獄，每次向10名在囚人士教授會計知識，每課約兩小時。雖然這計劃並非學位課程，但院友讀畢，對會計學應用有初步認識。

Parco直言籌備這課程是摸着石頭過河，參與的院友反應熱烈也是他意料之外。「如果他們興趣缺缺，莫說高班，中班都不會舉辦。幸在初級時，院友熱烈發問，態度積極，得以延續。」

機會兩字很觸動到Parco，烙在他心坎中的深刻記憶，是他兒時較頑皮，常被師長責罰。「若非老師們無放棄我，可能我已走了另一極端為非作歹也說不定，我現在仍有和一、兩位中學老師聯絡，我視他們如恩師，也啟發了我給予更生人士機會是重要的。」

他不時與大學生作分享。（相片由被訪者提供）

身教子女

有次他上電台受訪，錄音內容提及到「協助更生人士走向會計專業之路計劃」，播出日適逢他到懲教院所教書，院友表示已聽過他的節目，並欣賞Parco的鼓勵。「讓我深刻的是，有些事情自己只是不經意，但對院友來說是一個莫大的推動力，箇中的意義很有滿足感，希望他們在未來繼續提升自己的教育及專業水平。」

他做義工也感染了身邊人，他與太太教導兩子女時，只口說要幫助別人、有愛心，他們未必會明白，最好的身教是以身作則。「我們去派福袋、探訪老人院，一定會帶同仔女參與，過程中讓他們親身感受。」

他與家人一同做義工，以身作則教導子女。（相片由被訪者提供）

香港義工獎2024

民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2024」，早前已舉行頒獎禮，本年以「青年力量 行義無疆界」為主題，推動青年善用創新力量，鼓勵青年人積極參與義務工作。今屆合共頒發16名傑出義工獎、傑出青年義工獎、傑出青年團體獎、賽馬會眾心行善傑出常青義工奬及傑出躍晉義工奬。

相關文章

正能量｜看電視劇促成當無國界醫生宏願　港女醫生三赴戰地救急扶危
17:39 2024/03/13
正能量｜看電視劇促成當無國界醫生宏願　港女醫生三赴戰地救急扶危
【正能量】演講訓練為殘疾青年發掘就業技能　殘奧銅牌陳浩源：做好自己就是最好的故事【內附連結】
09:19 2023/01/05
【正能量】演講訓練為殘疾青年發掘就業技能　殘奧銅牌陳浩源：做好自己就是最好的故事【內附連結】
【正能量】紅斑狼瘡女生抗病10年要終生服藥　隨時發作仍堅持追夢成化粧師
12:56 2022/08/16
【正能量】紅斑狼瘡女生抗病10年要終生服藥　隨時發作仍堅持追夢成化粧師

你可能感興趣

正能量｜看電視劇促成當無國界醫生宏願　港女醫生三赴戰地救急扶危
17:39 2024/03/13
正能量｜看電視劇促成當無國界醫生宏願　港女醫生三赴戰地救急扶危
【正能量】演講訓練為殘疾青年發掘就業技能　殘奧銅牌陳浩源：做好自己就是最好的故事【內附連結】
09:19 2023/01/05
【正能量】演講訓練為殘疾青年發掘就業技能　殘奧銅牌陳浩源：做好自己就是最好的故事【內附連結】
【正能量】紅斑狼瘡女生抗病10年要終生服藥　隨時發作仍堅持追夢成化粧師
12:56 2022/08/16
【正能量】紅斑狼瘡女生抗病10年要終生服藥　隨時發作仍堅持追夢成化粧師
義工 會計師公會 家庭教育 會計 正能量

最高瀏覽

長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3%　一文睇清最新金額/申請條件/申請方法
長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3%　一文睇清最新金額/申請條件/申請方法
2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
溫泉危機｜港女日本浸溫泉險死　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因
溫泉危機｜港女日本浸溫泉險死　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲