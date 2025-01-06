正能量｜傑出義工鄔晉昇　助更生人士從囚室到會計師　

▲ 鄔晉昇說當義工的最大得着，是認識到不同志同道合的朋友，彼此都有助人的正能量。（周美好攝）

社會服務形形式式，義工的服務對象由幼兒至老友記也有，偏偏前香港華人會計師公會會長鄔晉昇（Parco）選擇協助在囚人士，走向會計專業之路，盼以生命影響生命，令他成為本屆傑出義工獎得主之一，意義更深遠。

▲ 奪得香港義工獎2024，Parco實至名歸。（相片由被訪者提供）

鄔晉昇當上會計師後，頭幾年在Big4任職，忙得不可開交，年青時一直當義工的他，一擱數年。其後事業上了軌道，助人的心重燃，先參與青年組織JCI（國際青年商會香港總會，每年舉辦十大傑青），當中有不少社會服務，有很多機會接觸不同範疇，包括獨居長者、殘疾學生等，他當上了社會服務籌委會主席，發覺幫到人之餘又帶來回響，頗有滿足感。

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2015年他在港島青年商會任會長，義工工作更活躍投入，對每一個項目都好上心，完成了好幾個大型項目，也當上青少年的Mentor，分享個人經歷、帶領及培育他們的領導才能、個人發展管理等，一如他為不少大學生中學生擔任Mentor般。

以自身專業助人

他是2022至2023年香港華人會計師公會會長，這兩年發起了一個「協助更生人士走向會計專業之路計劃」，萌生這個計劃緣起，是他想到與其一貫派福袋、賣旗或到海灘執垃圾，能否以自身的會計師專業來結合社會服務？

▲ 他參與不同義工工作，包括世界慈善協會清潔海灘日。（相片由被訪者提供）

「觸發點是2019年的社會事件後，較高學歷的青少年進入懲教院所，出來後從事沖咖啡、焗蛋糕的工作，其實以他們的教育背景，這是有點可惜的，我就想到帶領他們行回一個專業路綫。」

計劃內容包括會計師進入懲教院所作分享行業發展、工作範疇外，另由懲教署揀選合適的在囚人士，由會計師教授初級至高級會計知識，待他們服刑完畢，再配對會計師事務所聘用，終極目標是讓他們能成為會計師。

▲ Parco兩年來和其他會計師到訪不同懲敎院所，以自身專業教授會計知識。（相片由被訪者提供）

前無可鑑 四處諮詢

有了想法，但付諸行動卻是千辛萬苦，因過往都無專業團體做過相關的在囚人士計劃，Parco需聯絡懲教署，幸獲積極回應及鼓勵。獲淮後，他也諮詢當時的監管機構香港會計師公會，問及有案底人士能否擔任會計師，原來是可以的，會計師事務所僱主亦可聘用更生人士。令Parco最感欣慰的，是發問卷予本港會計師事務所，逾8成支持此計劃。

以他所知，參與此計劃的在囚人士約50人，有服刑後獲會計師事務所聘用。「惟因個人身份資料保密，未能跟進，雖未知確實受聘的人數，但獲悉計劃反應正面，十分高興。」

▲ 在囚人士對會計課程的反應很熱烈，態度積極，不時主動發問。（相片由被訪者提供）

兩年到不同懲敎監獄授課

Parco作為會長身體力行，兩年以來，他和其他會計師到訪羅湖懲敎所、赤柱監獄及壁屋監獄，每次向10名在囚人士教授會計知識，每課約兩小時。雖然這計劃並非學位課程，但院友讀畢，對會計學應用有初步認識。

Parco直言籌備這課程是摸着石頭過河，參與的院友反應熱烈也是他意料之外。「如果他們興趣缺缺，莫說高班，中班都不會舉辦。幸在初級時，院友熱烈發問，態度積極，得以延續。」

機會兩字很觸動到Parco，烙在他心坎中的深刻記憶，是他兒時較頑皮，常被師長責罰。「若非老師們無放棄我，可能我已走了另一極端為非作歹也說不定，我現在仍有和一、兩位中學老師聯絡，我視他們如恩師，也啟發了我給予更生人士機會是重要的。」

▲ 他不時與大學生作分享。（相片由被訪者提供）

身教子女

有次他上電台受訪，錄音內容提及到「協助更生人士走向會計專業之路計劃」，播出日適逢他到懲教院所教書，院友表示已聽過他的節目，並欣賞Parco的鼓勵。「讓我深刻的是，有些事情自己只是不經意，但對院友來說是一個莫大的推動力，箇中的意義很有滿足感，希望他們在未來繼續提升自己的教育及專業水平。」

他做義工也感染了身邊人，他與太太教導兩子女時，只口說要幫助別人、有愛心，他們未必會明白，最好的身教是以身作則。「我們去派福袋、探訪老人院，一定會帶同仔女參與，過程中讓他們親身感受。」

▲ 他與家人一同做義工，以身作則教導子女。（相片由被訪者提供）

香港義工獎2024

民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2024」，早前已舉行頒獎禮，本年以「青年力量 行義無疆界」為主題，推動青年善用創新力量，鼓勵青年人積極參與義務工作。今屆合共頒發16名傑出義工獎、傑出青年義工獎、傑出青年團體獎、賽馬會眾心行善傑出常青義工奬及傑出躍晉義工奬。