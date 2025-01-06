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牙科街症｜今推超額及候補機制　許美賢：候補者獲通知後稍遲可獲彈性處理

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 53 分鐘前

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衛生署牙科街症服務今（6日）加推兩項應對措施。（梁偉榮攝）

衞生署牙科街症服務轉用網上登記系統取籌至今1周，今日（6日）起加推兩項應對措施，包括臨時實施超額抽籤及引入候補機制，以解決缺席率高的問題。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢今早出席電台節目時表示，牙科街症服務轉用網上登記系統的首3日共1,769人登記，272人成功中籲，共55人缺席，單日缺席率由首日的30％，下跌至上周五（3日）的20％，形容情況有好轉。

許美賢提到，兩項新措施能夠彌補可能出現的空缺，今日有提供牙科街症服務的2間診所，分別位於九龍城及堅尼地城，原先合共只有84個籌，連同新機制約一成的名額，合共提供92個籌。

她續指，若上午9時半仍有中籤人士未有抵達，署方職員會立即聯絡候補人士於早上11時半前到場登記，又指稍遲到場登記亦沒有問題，「我哋電話聯絡到佢（候選人士），『我嚟到嘅，你等埋我啦』，咁我哋都會同佢睇」，形容署方會彈性處理。

被問到為何轉用網上系統後，缺席率比以往親身輪候取籌高，許美賢回應道，估計因經傳媒報道轉用網上系統後，多了市民認識，部分市民中籤後才得悉街症服務只限於止痛、剝牙等緊急情況，未能滿足市民的需要；或因改用網上登記後，市民只需兩三分鐘便完成登記，令市民覺得不坊一試而導致缺席率上升。

社區組織協會幹事連瑋翹表示，市民需多些時間適應新的機制，對長者而言，網上登記需要有磨合期。他樂見衞生署已改善機制，避免浪費診症名額，惟市民不知要抽多少次才能中籤，加上診所數目不足及開放時間短，因此仍有限制。他建議當局考慮實施社區牙科支援計劃，由私人牙科診所協助處理市民需求。

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九龍城 堅尼地城 電台 診所 衞生署

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