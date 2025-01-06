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萬千星輝頒獎典禮2024︱MC吸金王原來未獲加許　朱凱婷被推成最佳主持  

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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朱凱婷

【朱凱婷 /東張西望 / 萬千星輝】TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》舉行在即，各大獎項競爭激烈，今年除了視帝視后戰況激烈外，其餘獎項包括最佳男女主持的角逐同樣勢均力敵，而「最佳女主持」的角逐更是由兩女得鬥得難分難解。

萬千星輝頒獎典禮2024︱獲網民評封女版鍾志光

「最佳女主持」十強的藝人：陳貝兒朱凱婷陳庭欣馮盈盈陳懿德車婉婉麥美恩吳幸美黃翠如何沛珈中，以《無窮之路》系列彈出的陳貝兒及「奧運五朝元老」朱凱婷，被看高一線，陳貝兒已獲獎得到肯定，相反朱凱婷原來多年以來，未獲公司頒發任何主持相關奬項，難怪有網民替她感不值，力推其實作為「，奧運五朝元老」的朱凱婷，今年與拍檔鍾志光主持奧運，在專業的評論及壓場下，被觀眾大讚，有網民更封朱凱婷是女版鍾志光。

朱凱婷不僅是皇牌節目《東張西望》的台柱司儀，對內是TVB大騷王，對外是很多品牌的常客司儀，亦是TVB吸金王之一，曾被喻為「世一MC」。

香港小姐丨任慧妍雅集義賣月餅助弱勢社群　朱凱婷任新一屆會長：向社會傳遞更多正能量

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