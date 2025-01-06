萬千星輝頒獎典禮2024︱MC吸金王原來未獲加許　朱凱婷被推成最佳主持  

▲ 朱凱婷

【朱凱婷 /東張西望 / 萬千星輝】TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》舉行在即，各大獎項競爭激烈，今年除了視帝視后戰況激烈外，其餘獎項包括最佳男女主持的角逐同樣勢均力敵，而「最佳女主持」的角逐更是由兩女得鬥得難分難解。

萬千星輝頒獎典禮2024︱獲網民評封女版鍾志光

「最佳女主持」十強的藝人：陳貝兒、朱凱婷、陳庭欣、馮盈盈、陳懿德、車婉婉、麥美恩、吳幸美、黃翠如、何沛珈中，以《無窮之路》系列彈出的陳貝兒及「奧運五朝元老」朱凱婷，被看高一線，陳貝兒已獲獎得到肯定，相反朱凱婷原來多年以來，未獲公司頒發任何主持相關奬項，難怪有網民替她感不值，力推其實作為「，奧運五朝元老」的朱凱婷，今年與拍檔鍾志光主持奧運，在專業的評論及壓場下，被觀眾大讚，有網民更封朱凱婷是女版鍾志光。

朱凱婷不僅是皇牌節目《東張西望》的台柱司儀，對內是TVB大騷王，對外是很多品牌的常客司儀，亦是TVB吸金王之一，曾被喻為「世一MC」。

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