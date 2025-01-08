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小一升學2025｜小一統一派位1.13起交選校表　升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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如子女在自行分配階段未獲派學位，家長可於下周一（13日）起至本月19日前，透過電子平台或18至19日到統一派位中心辦理選校手續。

【小一自行分配2025/小一自行派位/津貼學校/資助小學】2025/26學年小一統一派位選校即將展開，教育局提醒家長，如子女在自行分配階段未獲派學位，可於下周一（13日）起至本月19日前透過電子平台，或18至19日到統一派位中心辦理選校手續。有升學專家建議，填寫表格乙部時，避免將熱門學校放在首三志願，應分散「投資」，以增加「中獎」機會。

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小一升學2025｜切勿在電子平台及紙本重複申請

教育局將於明天（8日）向各升小一的家長寄出選校通知書，如家長已綁定「智方便+」帳戶，可透過小一入學電子平台於本月13日至19日，遞交統一派位選校表格，否則家長仍可以紙本形式遞交，於1月18日及19日前往指定統一派位中心辦理，但提醒家長切勿遞交重複申請。

教育局發言人表示，如家長最近曾遷居或快將搬遷，必須盡快通知學位分配組，以按新住址填選所屬小一學校網內的學校，若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。

小一升學2025｜6月4日公布統一派位結果

透過電子帳戶申請的家長，可於今年6月4日早上10時起查閱統一派位結果，家長亦可在選校表格內，選擇以電話短訊接收派位結果，同時，派位結果將於6月4日至5日郵遞通知家長。

25/26學年小一入學重要日程
日期事項
1月8日教育局向家長寄出選校通知書
1月13日至19日電子申請：透過「小一入學電子平台」」遞交選校表格 

1月18日  9:30-12:30 或 13:30-16:30

1月19日  9:30-12:30

紙本申請：到指定統一派位中心遞交選校表格
6月4日10:00「小一入學電子平台」查閱派位結果
6月4至5日郵遞方式通知家長派位結果

小一升學2025｜填寫「1-1-1」有助叩門

小一統一派位表格分為甲部及乙部，甲部不受校網限制，家長可填寫全港任何3所官津小學，而乙部則只可填寫住址所屬校網內的小學。據教育局資料顯示，統一派位約佔學校小一學額50%，當中一成不受校網限制，其餘九成學額則受校網限制。

派位電腦程序首先會處理甲部的選擇，然後處理乙部選擇。若學校的小一學位求過於供，電腦將按「隨機編號」分派。

TOPick曾訪問升學專家趙榮德，他建議家長填寫甲部表格3個選擇時，應只填最心儀的學校，若家長只有2間心儀學校，寧可把其中一項留空，也不應勉強填滿，免浪費在乙部獲派心儀學校的機會。

不少學校在叩門階段，會要求學生以該校為「1-1-1」（自行分配學位、統一派位甲部及乙部首志願均選該校）才獲面試機會。因此，家長在甲部第一志願，應選校網內最心儀學校，長遠對叩門有幫助，可向學校展示誠意。

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小一升學2025｜避免首三志願為熱門學校

乙部可填寫30所心儀小學，趙Sir提醒家長，應填滿所有志願，但首三志願最為關鍵。他表示，乙部第一志願必定選擇校網內最心儀的學校，但第二、三志願則要慎重考慮，避免首三志願都填寫熱門學校。

他補充，熱門學校多數於第一志願已派完學額，家長難以在第二、三志願獲得學額，建議家長把原本放在第四及第五志願的學校，調到第二及第三。

升學專家趙榮德建議，避免首三志願都填寫熱門學校。（香港經濟日報資料圖片）

小一升學2025｜接受直資學校學位  不可參加統一派位

由於直資及私立小學不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望子女入讀此類學校，可自行向學校申請。家長須留意，凡獲直資小學取錄的學生，在接受直資學校小一學位後，將不能透過小一入學統籌辦法獲派小一學位。

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