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橫財面相｜台彩券公司分享最易中頭獎面相　樣貌有7大特徵盡快買六合彩

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撰文： 星之子

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

台灣彩券公司分享過最易中頭獎面相，如果樣貌有呢啲特徵，快啲去買六合彩啦！

【六合彩2025/六合彩中獎/投注站/最旺號碼/六合彩1.28億】上期六合彩1億新年金多寶未有人中頭獎，因此金多寶累積到1月7日的攪珠，頭獎獎金高達1.28億元，是史上最高的六合彩頭獎彩金！原來想中頭獎都要睇下個樣，台灣彩券曾公布最容易中頭獎的幸運兒長相，發現有不少共通特徵，例如額頭高、橢圓臉等！

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2025六合彩1.28億頭獎｜橢圓臉濃眉大眼有財運

台灣彩券近年公布過最容易中頭獎的幸運兒長相，發現相貌特徵有不少共通點。根據台灣彩券統計，2021年電腦彩券共開出22注1億元台幣（約2,370萬港元）以上的頭獎，從中獎人回收問卷資料顯示，以男性、40歲至60歲、血型O型、生肖屬猴，水瓶座和雙子座最多，面貌則傾向橢圓臉、額頭高寬、濃眉、雙眼皮大眼、小耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴。

台灣彩券公司又指，從年齡分布來看，該年的億元頭獎中獎人以40至49歲及50至59歲最多，各佔比例約26%，其次是60歲至69歲（21%）和30歲至39歲（16%），20歲至29歲的年輕人及70歲以上老人則各佔5%。較前一年有44%的億元中獎者年齡集中於50歲至59歲，較為平均及平均年齡較低。

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生肖方面以屬猴最多，佔21%，其次為鼠、羊，皆佔16%，而兔、蛇則以各11%居第三。至於星座方面以水瓶座和雙子座最多，各佔約21%，金牛座和射手座（人馬座）各以16%居次，第三名為處女座，佔約11%。

2021年中頭獎者共通點：

  • 性別：男性
  • 年齡：40歲至60歲
  • 血型：O型
  • 生肖：屬猴
  • 星座：水瓶座、雙子座
  • 面形：橢圓臉、額頭高寬、濃眉、雙眼皮大眼、小耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴

台灣彩券亦有統計2018年及2019年的億元台幣頭獎中獎者，多半是高額頭（53.8%）、蒜頭鼻（38.5%）、大耳珠（50.0%）及大口（87.5%）的長相特徵。2018年上半年度中獎者多為圓臉，但2019年上半年的中獎者當中，則比較旺「橢圓臉」（61.5%），眉毛則由「短眉」變成了「一字眉」（30.8%）、「小眼睛」變成了「大眼睛」（84.6%），嘴唇則由「薄唇」變成「厚唇」（83.3%）。

2025六合彩1.28億頭獎｜橫財面相及3大偏財強旺生肖

香港風水命理師羅比師傅接受TOPick記者訪問時指出，橫財運的確有樣睇，有橫財命的面相，多為鼻大有肉、手掌肉厚，他舉例藝人王祖藍的鼻頭就非常圓潤，且相當有肉地，此類人易得橫財；另外就是手掌肉厚，手掌之厚度代表財庫，手掌天生比較厚的人，屬富貴命格，大吉大利。

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羅比師傅亦指出，屬牛、豬、蛇三大生肖在龍年較易有橫財運。

  • 屬牛：今年有天德及福星，運氣可謂今年各生肖中較強之一，天德大利抽獎，偏財運。
  • 屬豬：今年有紫微、龍德，這些或多或少都有利喜慶，對偏財也有所助益，因此也可以留意。只是今年帶暴敗星，所以記謹小賭宜情。
  • 屬蛇：偏財也是有利，因為今年有天喜及太陽，多少也利有財喜，所以也可以留意。

延伸閱讀：六合彩1.28億頭獎｜穿2種顏色戰衣助催財　風水命理師拆解橫財運面相

https://www.hket.com/mp/TOPSchool

2025六合彩1.28億頭獎｜10大幸運投注站

根據馬會網站的數據，本港中頭獎次數最多的頭10個幸運投注站如下（頭獎次數統計截至2024年8月22日），點擊下圖瀏覽詳情：

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