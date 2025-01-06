育兒心得︱小朋友沉迷打機影響學業 專家：有助1種職場能力強化
撰文： TOPick教育組
發布時間： 2 小時前
【育兒心得/打機/機癮】科技發達，隨手一部手機已經可以打機。很多家長會怕子女沉迷打機會影響學業，因而用各種方法制止。但有專家指其實打機有益處，這種技能學校不會教，更有助將來職場工作。
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曾就讀東京大學的日本作家布施川天馬認為，其實打機有其益處，不應該強制限制，而是用其他的方法，控制小孩的讀書時間。
根據日本媒體《日刊SPA！》報道，布施川天馬分析，其實打機，許多方面跟工作很類似。例如「動物森友會」開場需要為了償還房貸，去做除草、釣魚等等工作。RPG類型的遊戲，也會經常接下任務，並因此跟一些強敵對戰。為了打倒強敵，就必須能夠懂得如何強化操作角色，而這就是無論唸書、工作都必要的分析能力。
遊戲跟工作的差別，在於「能否清楚看見達成度」、「身心是否疲勞」、「能否一眼看穿敵我戰力」、「能否確定只要努力就能達成」。相比遊戲，現實工作無法清楚分出各個階段，而且是努力不一定有報酬的世界。
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很多人會擔憂「我家小孩都在打遊戲，怎麼辦」，但布施川認為，小孩子有熱衷的事物是好事，將不用功歸咎在打遊戲上，是一種責任轉嫁。好比小孩每天打三個小時的遊戲，如果禁止了，那也只是讓他轉移其他目標，把時間拿去看YouTube、和朋友玩樂等等，不一定會真的開始用功。甚至娛樂禁得太多，可能直接讓小孩變成孤僻的性格。」
就像大人也有正職工作，以及其他娛樂一樣。與其限制小孩子打電動的時間，不如改成設定「讀書的目標」，例如要求小孩考試必須達到幾分等等。布施川以自身為例，當初也有被要求要維持精英班的資格，因此自己在打電動或社團活動時，都會顧慮課業是否能夠跟上。至於該訂甚麼條件，則可以和小孩好好談過後決定。
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