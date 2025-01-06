結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業　全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人

▲ 油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業，全港剩1間分店。

本港結業潮持續，多間老字號餐廳都敵不過飲食寒冬。近日有街坊發現，位於油麻地擁有逾40年歷史的「金山海鮮酒家」已經結業，目前全港只剩下佐敦分店。結業消息一出，不少網民都直呼可惜，表示「以前排到一街都係人」，如今難免感到唏噓。

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結業潮｜油麻地金山海鮮酒家結業

最近有街坊於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指屹立油麻地吳松街逾40年的老牌酒樓「金山海鮮酒家」已經結業，稱「每次嚟到都見佢閂咗鋪，仲以為佢早收工，最後見佢門上面掛咗牌」，從樓主上載的圖片可見，金山海鮮酒家舖位已落閘，並貼上招租告示。

樓主亦憶起酒家昔日風光，「老鋪曾經出名，亦曾經人頭湧湧，要排隊等位，門口漁缸，滿滿生猛海鮮」，惟早前光顧時，「已見魚缸海鮮寥寥無幾，食物質素下降，亦聽見鄰座食客抱怨微言」。

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結業潮｜全港剩佐敦最後分店

「金山海鮮酒家」於1982年開業，主打港式小菜及海鮮，鑊氣小炒同樣出名，招牌菜有薑蔥爆龍躉頭腩、石鍋鹽焗花螺、秘製炒蟶子皇等等。隨著油麻地的分店結業，目前只剩下佐敦莊士倫敦廣場分店。

結業消息一傳出，不少網民都留言表示不捨，「以前排到一街都喺人喺度等位，但生意都唔差......咁都要執可能有其原因」、「以前真係好好食」、「好可惜」、「以前旺到上三樓先有位食」。

金山海鮮酒家

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場7樓（地圖）

電話：2376 3288

結業潮｜台式火鍋店「火鍋撚」全線結業 中環最後分店開業7年本月執笠

本港結業潮不斷，踏入新一年已有多間餐廳宣布執笠。位於中環的台式火鍋店「火鍋撚」宣布將於1月8日結業，該店開業7年多，亦是最後一間分店。消息一出，不少食客都感到可惜。

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