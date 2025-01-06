關愛隊｜《大學線》報道揭參加者「湊數」影相　中大講師：同學報道有理有據

▲ 關愛隊工作時需要拍照作實。（周晉輝Facebook）

【關愛隊 / 大學線 / 民政總署】中大新傳系媒體《大學線》日前報道，指關愛隊活動中有參加者穿起制服「湊數」拍照。中大新傳學院兼任講師、資深傳媒人岑蘊華指，學生報道有理有據，「傳媒係應該做呢啲工作」。

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《大學線》報道拍到，在關愛隊活動期間，有參加者穿起關愛隊制服「打卡」，拍照後除下，並向記者表示並非關愛隊成員。

岑蘊華在電台節目中表示，學生報道該新聞有理有據，認為報道並非特別敏感，但學生在報道出街後承受一些壓力，主要是有評論質疑能否報道這個話題。不過岑蘊華說，這是整體氣氛問題，但作為傳媒教師，希望學生知道「傳媒係應該做呢啲工作」。

回顧該報道，岑蘊華表示學生一開始並非要爆料，而是南區和荃灣關愛隊已經成立兩年，希望了解他們的工作成效。然而在採訪過程中，循正式渠道申請採訪關愛隊及民政事務總署均被拒，所以才用親身參與「放蛇」的方式進行。

在採訪過程中，岑蘊華看到學生一步一步了解事情，形容有進步，又指學生追訪荃灣民政專員區家盛時，亦知道自己的問題有根有據。

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報道出街後引起社會迴響，民政總署其後在社交媒體發表長文，強調關愛隊「事事關心」。而署理民政及青年事務局局長梁宏正則批評有報道以偏概全，指關愛隊仍會努力提供服務。

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