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高官外訪｜陳茂波明起訪問印尼3日　將到訪東盟總部

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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財政司司長陳茂波明日下午將啓程前往印尼訪問。（資料圖片）

財政司司長陳茂波明日下午將啓程前往印尼訪問，他將出席周三由香港貿發局於印尼雅加達舉辦的「成就機遇．首選香港」論壇和「香港晚宴」，並發表演講。

陳茂波將向印尼的工商、金融、創科各界領袖推介香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和優勢，以及如何協助印尼的企業開拓在中國，尤其是在粵港澳大灣區的新機遇。

他亦會拜會當地多名政府高層官員，以及到訪東南亞國家聯盟（東盟）總部，商討進一步加強香港與印尼以及東盟之間的互惠合作，共創雙贏。他也會與當地商會會面，加強與當地商界聯繫。

陳美寶率團訪廣西南寧

另外，運輸及物流局局長陳美寶明日將率領香港物流發展局成員訪問廣西南寧，探討兩地在物流和航運方面合作的機遇。陳美寶和代表團將參觀當地的物流設施，亦會出席桂港物流航運交流座談會，向當地業界推廣香港作為國際物流樞紐的優勢。她亦會與當地官員會面，就雙方關注的議題交換意見。

陳茂波將於1月9日晚上返抵香港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務；陳美寶將於星期三晚上返港。她離港期間，運輸及物流局副局長廖振新將署任局長。

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陳美寶 運輸及物流局 香港貿易發展局 印尼 香港貿發局 陳茂波 黃偉綸 中國 東盟 財政司

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