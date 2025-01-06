九龍灣奪命車禍︱休班海關做「人肉路障」涉嫌干預汽車罪　江玉歡指或構成誤殺

【九龍灣 / 干預汽車罪 / 江玉歡 / 休班海關】九龍灣在上周五發生致命交通意外，消息指一名休班海關涉嫌干預汽車被補。

事發在上周五，27歲男子駕駛電單車在九龍灣宏基街疑因逃避警方追截高速行駛，一名休班海關走出馬路企圖阻截，電單車之後撞欄，司機頭盔飛脫、當場死亡。

有消息指，警方當日拘捕一名40歲男子，涉嫌干預汽車罪，現正保釋候查，警方將會徵詢律政司意見，海關表示會全力配合。

九龍灣奪命車禍｜電單車疑避交警追截高速行駛撞欄亡 海關做「人肉路障」圖攔車受傷

另外，本身是律師的立法會議員江玉歡在今日（1月6日）於電台表示，市民如果使用武力逮捕他人，或會面臨違法風險。她並在個人社交平台發文，指出3大重點：

上周五發生的九龍灣致命交通意外引發社會廣泛討論，今早我在電台節目中提出以下幾項關注：

一、普通市民如目睹罪案發生可行使《刑事訴訟程序條例》第101(2)條下的公民拘捕權，前提為須合理地懷疑犯案者干犯了可逮捕的罪行（即可處超過12個月監禁的罪行）。

二、雖然涉事死者的駕駛行為（即車牌登記及車輛保險過期、未妥當掛好車牌、不依照交通警員指示）分別干犯了《道路交通(車輛登記及領牌)規例》第25條及《道路交通條例》第42(4)、61條，但上述罪行的最高刑期合計只有6個月監禁，不符合可逮捕的罪行的門檻。因此，試圖阻截事主的市民（下稱「該市民」）在事件中無權行使「公民拘捕權」以逮捕電單車司機。

三、就「攔車」的法律後果而言，如證實存在刑事疏忽或妄顧他人安全，該市民有機會被控誤殺。即使誤殺罪名不成立，該市民「攔車」的舉動可能觸犯《道路交通條例》第49條「干預汽車」罪行，一經定罪，可處5,000港元及監禁12個月。

我呼籲市民在行使公民拘捕權前應三思，確保犯案人干犯了可逮捕的罪行後才使用合理且合比例的武力，避免誤墮法網。