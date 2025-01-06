職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重

▲ 又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾，女苦主爆返工首日即被改花名「大波蓮」，餐廳發聲明咁回應。

【性騷擾／韓國餐廳／又一城】韓式連鎖餐廳Terrace in seaside又一城分店，被指分區經理在工作期間帶頭性騷擾新入職女員工，引起網民關注。涉事餐廳其後發聲明表示，「對性騷擾行為絕不容忍」。

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職場性騷擾｜返工遭集體性騷擾改花名

一名女網民昨日（5日）在社交平台Threads發文控訴，日前在該餐廳又一城分店上班，「我返工第一日，唔夠幾個鐘就已經俾分區經理改咗花名『大X妹』」，批評該名經理未顧及她的感受，「冇問過我，亦冇尊重我」。

然而返工第二日，該分區經理竟將事主花名升級為「大X蓮」，而且該餐廳内其他高職位的員工亦開始用同樣的花名稱呼事主。

完全冇尊重我。佢哋咁樣稱呼我導致其他唔知我叫咩名嘅同事都對我用同樣嘅稱呼，我好似冇咗自己個名咁。

到第3日，女事主指，性騷擾言行變本加厲，職員之間開始開她玩笑，「攞碟嘅時候同我講個X咁大可以做防撞網，好安全唔會跌」。而在返工第4日，該分區經理將她加入「員工Group」通訊群組，更「直接將我花名（『大X蓮』）打落報更上面」，至於其他員工雖亦有花名，但是更表「就用返佢哋自己個真名」，令女事主怒斥：

你哋係咪冇員工培訓過？唔識尊重人？

女事主補充指，該名分區經理是一名女性，由於所有事情是當下即時發生，以及職員均透過對講機用花名稱呼女事主，因此她無法錄音或拍下影片，「但係我可以保證我上面寫嘅一切全部都係真實發生」。

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職場性騷擾｜網民勸事主向平機會投訴

帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛促請女事主向平等機會委員會投訴：「真心去平機會告佢啦，唔可以姑息」、「最憎呢d職場欺凌，頂住，呢度大把人撐你！」

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職場性騷擾｜涉事餐廳回應咁處理

事後，涉事餐廳Terrace in seaside亦在社交平台發表聲明，表示對於有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論一事非常關注，「並對任何形式的性騷擾絕不容忍」。

涉事餐廳又值，經過内部調查後，涉事同事已經停職及處分，「針對今次事件，我們會盡力為同事提供全方位支援，希望大家能夠在健康的工作環境下享受工作，積極發揮所長」。

不過，女事主則在有關聲明帖文下表示，餐廳出聲明，但事前無人通知她，她又點名三位一同性騷擾她的職員，要求管方具體交代處分方法。

呢三個帶頭笑我毫無道德毫無尊重，呢三個係咪全部都停職處分？停職幾耐？處分係點？佢哋單方面停職咁對我嘅補償呢？我係咪應該得到一個道歉？

其後，女事主在社交平台再發帖截圖指出，在涉事餐廳發出聲明後，有疑似該餐廳職員告知女事主，涉事職員並未被停職，「不過佢好似做多咗打雜嘢，唔知係咪降職，定之後先停」。

女事主又指，有關餐廳的總經理及所隸屬的飲食集團人事部嘗試聯絡她，於是她向網民求助：「我可以點，係咪想過嚟叫我del post（刪帖）。」有網民則表示：「可能想搞清楚件事，幫你處理。」不過亦有人建議：「如果你覺得自己未識處理，就唔需要答住。」

職場性騷擾｜研究揭3大職業最易被性騷擾

盈力僱員服務顧問管理（首席顧問）孫立民提醒，若同事或上司將目光停留在你的身體部位超過10秒，便已超過一般社交行為，可能構成性騷擾。

曾有來自冰島的冰島大學研究團隊，分析5大學術網站的性騷擾相關論文，以確定當前職場或校園環境的性騷擾普遍性，並透過冰島壓力和基因分析（SAGA）選出30,403名女性受試者，年齡分布為18～69歲。

研究團隊得出結論，表明年齡、性取向、感情狀態、教育程度、月收入、工作時數、工作性質、居住地等風險因子，可能與女性受到性騷擾的嚴重程度有關。若單以女性的工作職業類別來看，公眾人物（15.7%）、旅遊業（15.0%）與法律從業人員（13.6%）是最容易被性騷擾的職業。

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