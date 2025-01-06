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港鐵｜港鐵財務挑戰　張欣宇提一招化解　促解決基建工程成本過高問題

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 27 分鐘前

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新方向立法會議員張欣宇。（資料圖片）

近日港鐵的財政狀況受關注，新方向立法會議員張欣宇稱，化解港鐵的財務問題，需「跳出港鐵看港鐵」，從根本制度上改革未來鐵路項目的模式，具體而言，港鐵未來應集中資源投資在鐵路核心範疇工程發展，包括軌道、列車等。

張欣宇今日在社交平台發文表示，關於港鐵財務可持續性，其實重點並不在於如何融資，真正難解的是未來新鐵路項目本身的財務可行性，「建造成本的急劇上升，導致新鐵路項目即使計入車站土地增值回報，也無法做到覆蓋建設成本。」

他指出，鐵路項目本身具有很強的公益性，並不能簡單用商業價值衡量，「特別對北都而言，相關鐵路項目做到基建先行，更是北部都會區能否如期順利發展的前提和關鍵。」

政府承擔非鐵路核心土木工程

張欣宇建議港鐵未來應集中資源投資在鐵路核心範疇工程發展，包括軌道、列車、訊號、供電等，以及後續的運營及維修；與此同時，政府則應承擔起隧道、橋梁及車站等非鐵路核心土木工程部分，體現鐵路投資項目公益性和社會性。

他續指，按改革后的新模式推算，港府平均每年將新增約130億港元工程支出，而港鐵則每年需承擔約50億港元的鐵路核心項目投資，「以港鐵目前財政能力而言，應當不難應付。在剝離了土木工程初始成本後，港鐵也能夠繼續保持鐵路資產自負盈虧的可持續模式。」

張欣宇又指出，香港必須解決基建工程成本過高的問題。形容港鐵的財政問題只是一個縮影，「敢於刀刃向內自我改革，破除藩籬，北都的建設才有空間和條件如期落實。」

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責任編輯：戴朗希

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