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見工面試｜面試難題「1至100有幾多個9？」　求職者巧妙答法獲當場取錄

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

面試難題「1至100有幾多個9？」求職者巧妙答法獲當場取錄。

【求職面試/見工面試】快到農曆新年，不少人也期待收到花紅後再密謀轉工，不過想要成功面試一份好工，除了要在CV方面著手準備，問答環節也要下不少的苦功！本Mommy近日又收到一條內地公司的面試IQ題，「1至100中有幾多個9」，當中考驗的是求職者的冷靜及細心，快些來看看答案吧！

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同場加映：面試時避免三大最常犯錯誤

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求職面試題｜答10個或11個均是錯

綜合內地媒體報導，當面試官提出問題後，有些求職者不假思索便答出「1個」、「2個」等「錯到離晒譜」的答案，自然被對方「打交叉」離場；有人認真思考後，則認為是「9、19、29、39、49、59、69、79、89、99」共十個9，也被淘汰；而有人則認為「99」是兩個9，所以答案應該是共11個，雖然有稍作思考，但也是錯誤的答案。

有面試者心思慎密地計算出總數，立即被錄取。（《校對女王》劇照）

求職面試題｜要計算「90至99」在內

而當一名求職者答出「20個」時，面試官才滿意地點點頭。他解釋稱，除了「1至89」共有九個9，「90至98」也有九個9，而「99」也有兩個9，所以總數共有二十個9，而這名求職者便被立即取錄！

同場加映：寫CV技巧｜求職寄CV石沉大海？　職場專家揭履歷表4大致命錯誤

如果發現寄出的履歷表都石沉大海，可能是履歷表有一些毛病而不自知。半宅職薯曾分享履歷表4大致命錯誤。點擊下圖查看詳情：

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