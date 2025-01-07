消委會行李喼︱穗深消委會聯合評測推薦7款4星或以上20吋行李箱　1款5星僅售￥473贏千元名牌

▲ 穗深消委會聯合評測推薦7款4星或以上20吋行李箱 1款5星僅售￥473贏千元名牌

【行李箱／行李喼／旅行用品／消委會推薦】新年出國旅行當然要揀一個優質行李箱！廣州市消委會聯合深圳市消委會，進行12款20吋行李箱比較試驗，經15項指標測試，評選出7款4星或以上整體表現良好的款式；其中有1款5星推薦僅售￥473，性能極佳，比千元名牌更值得入手！

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15項指標測試

穗深兩地消委會從網店及實體門店購買12款20吋塑膠硬箱樣品，且均統一選擇銷量熱度較高的款式；樣品單價從人民幣￥268.9至￥1534不等。

依據業界標準QB/T 2155-2018《旅行箱包》及測試方案，消委會先測試行李箱整體防水性能、拉桿搖擺度，再按「拉桿耐疲勞性能→行走性能→振盪衝擊性能→跌落性能→塑膠硬箱箱面耐落球衝擊性能→滾筒衝擊性能→箱（包）鎖定耐用性能→拉鍊耐用度→階梯測試→拉桿強度」順序，進行循環測試。

所有樣品在成功通過第一循環的全部項目測試後，會進行第二循環測試，成功通過後則繼續進行第三循環測試。另外，消委會亦針對消費者重點關注的材料成分，包括遊離甲醛、鄰苯二甲酸酯、多環芳烴等安全性能項目進行了檢測。

7款4星或以上行李箱名單：

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整箱抗摔及防水性

消委會比較試驗在規定負重條件下，分別將樣品按拉桿500次、提把300次、側提把300次的要求，進行振盪衝擊試驗。依照QB/T 2155-2018《旅行箱包》進行跌落性能測試，將行李箱放至900mm自然跌落，使樣品產生衝擊；同時也依標準偵測行李箱滾筒衝擊性能，檢視箱體的抗摔、抗撞等綜合性能。

結果顯示，除LOCK&LOCK及ELLE，其餘10款樣品均符合標準要求。

另外，消委會模擬消費者出遊遇到冒雨前行場景，考驗塑膠硬行李箱是否容易滲入雨水。實驗人員將待測樣品依正常立式使用狀態，裝在已調好雨量的儀器內，進行2分鐘噴淋測試；結束後立即取出樣品，測試在30秒內用吸水紙輕輕擦乾行李箱表面水滴，並打開箱體觀察箱體內部滲水狀況。

結果顯示，只有愛華仕、LOCK&LOCK及網易嚴選，整箱未出現滲水狀況。

拉桿性能及箱鎖、拉鍊耐用性

消委會測試樣品拉桿性能，主要考核「拉桿耐疲勞性能」（模擬拉桿正常拉合的使用狀況順暢度及耐用性）、「拉桿強度」（拖行過程中遇到橫向受力時是否斷裂或變形）及「拉桿搖擺度」（拉桿在正常拉出使用的狀態下左右、前後晃動的幅度，可影響行李箱耐用及舒適性）3項指標。

結果顯示，3項指標表現優異的有：

拉桿耐疲勞性能：AMERICAN TOURISTER、網易嚴選。經過三輪測試後，拉桿無變形、卡阻、鬆脫等現象。

拉桿強度：90分、AMERICAN TOURISTER、外交官Diplomat、LEVEL8、samsonite新秀麗、金利來、網易嚴選。在經過第一輪循環測試多項性能測試後，拉桿中部放置50kg的重物保持2小時，拉桿強度仍然足夠，未出現拉桿斷裂或變形。

拉桿搖擺度：12款樣品拉桿左右搖擺度均在8.6mm-21.3mm之間，前後搖擺度在17.3mm-33.4mm之間。

另外，行李箱配備箱鎖的正常使用，對於行李安全性非常重要。按照標準要求，樣品在進行振盪衝擊性能、跌落性能、行走性能、滾筒衝擊性能等項目檢測後，箱鎖必須能夠正常開啟。同時，針對採用拉鍊來閉合的行李箱，在進行拉200次的拉鍊耐用度測試後，也能達到無損壞的效果。結果顯示，12款樣品整體箱鎖、拉鍊耐用性良好。

耐磨損測試

消委會再對樣品進行行走性能及階梯測試，模擬消費者拉著旅行箱傾斜行走或直立推行時的使用狀況，考驗走輪耐磨性、安裝牢固度，及對拉桿的衝擊。

每輪測試總行程12公里，結果顯示，在行走性能測試中，12款樣品全部通過測試；在階梯測試中，有7款樣品通過測試，分別是外交官Diplomat、90分、網易嚴選、AMERICAN TOURISTER、LEVEL8、samsonite新秀麗、金利來，樣品拉桿均未出現卡阻、變形、斷裂等狀況，走輪表現良好。

化學安全表現優秀

消委會參考國家強制標準GB 30585-2014《兒童鞋安全技術規範》，及GB/T 33391-2016《鞋類鞋類和鞋類零件中存在的限量物質多環芳烴(PAH)的測定》，評核行李箱中可能對人體造成危害的化學物質，包括鄰苯二甲酸酯、多環芳烴和遊離甲醛。根據國家標準要求，鄰苯二甲酸酯總量(DBP+BBP+DEHP)不高於0.1%；每種多環芳烴不高於1mg/kg。結果顯示，12款樣品均符合要求。

另外，行李箱中的布料、裡料及輔料中的甲醛，主要來自皮革或紡織助劑。消委會依照QB/T 2155-2018《旅行箱包》標準要求行李箱甲醛不得超過300mg/kg；檢測結果顯示12款樣本均符合標準要求。

同場加映：本港消委會6款4星或以上行李箱推薦

消委會2023年測試市面15款中型硬身拉鏈式行李喼，比拼耐用和化學安全程度。根據測試結果，整理出6款總評4星或以上的行李喼名單。點擊下圖即看詳細資料：

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行李喼使用及保養貼士

消委會提醒，消費者在使用及保養行李喼時可注意以下事項，務求令產品更耐用：

不要坐在行李喼上，以免對喼身、拉桿及車輪造成壓力致損壞。應使用手挽提起行李喼，避免使用拉桿，以免增加損壞風險；

應將較重物品放在喼底，以免行李喼因重心不穩而翻倒；

避免使用強力清潔劑清洗喼身外殼，建議用乾布沾上清水輕抺行李喼外殼，並以乾布再次擦拭。此外，可用濕布沾上少許梘液去除車輪污物；

將行李喼套上防塵袋並收藏在乾爽地方，避免陽光直接照射

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