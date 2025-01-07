  • 19°C
香港時間：202517日 (二) 15:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會行李喼︱穗深消委會聯合評測推薦7款4星或以上20吋行李箱　1款5星僅售￥473贏千元名牌

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

穗深消委會聯合評測推薦7款4星或以上20吋行李箱　1款5星僅售￥473贏千元名牌

【行李箱／行李喼／旅行用品／消委會推薦】新年出國旅行當然要揀一個優質行李箱！廣州市消委會聯合深圳市消委會，進行12款20吋行李箱比較試驗，經15項指標測試，評選出7款4星或以上整體表現良好的款式；其中有1款5星推薦僅售￥473，性能極佳，比千元名牌更值得入手！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

15項指標測試

穗深兩地消委會從網店及實體門店購買12款20吋塑膠硬箱樣品，且均統一選擇銷量熱度較高的款式；樣品單價從人民幣￥268.9至￥1534不等。

依據業界標準QB/T 2155-2018《旅行箱包》及測試方案，消委會先測試行李箱整體防水性能、拉桿搖擺度，再按「拉桿耐疲勞性能→行走性能→振盪衝擊性能→跌落性能→塑膠硬箱箱面耐落球衝擊性能→滾筒衝擊性能→箱（包）鎖定耐用性能→拉鍊耐用度→階梯測試→拉桿強度」順序，進行循環測試。

所有樣品在成功通過第一循環的全部項目測試後，會進行第二循環測試，成功通過後則繼續進行第三循環測試。另外，消委會亦針對消費者重點關注的材料成分，包括遊離甲醛、鄰苯二甲酸酯、多環芳烴等安全性能項目進行了檢測。

7款4星或以上行李箱名單：

點擊圖片放大
+7
+6

整箱抗摔及防水性

消委會比較試驗在規定負重條件下，分別將樣品按拉桿500次、提把300次、側提把300次的要求，進行振盪衝擊試驗。依照QB/T 2155-2018《旅行箱包》進行跌落性能測試，將行李箱放至900mm自然跌落，使樣品產生衝擊；同時也依標準偵測行李箱滾筒衝擊性能，檢視箱體的抗摔、抗撞等綜合性能。

結果顯示，除LOCK&LOCK及ELLE，其餘10款樣品均符合標準要求。

另外，消委會模擬消費者出遊遇到冒雨前行場景，考驗塑膠硬行李箱是否容易滲入雨水。實驗人員將待測樣品依正常立式使用狀態，裝在已調好雨量的儀器內，進行2分鐘噴淋測試；結束後立即取出樣品，測試在30秒內用吸水紙輕輕擦乾行李箱表面水滴，並打開箱體觀察箱體內部滲水狀況。

結果顯示，只有愛華仕、LOCK&LOCK及網易嚴選，整箱未出現滲水狀況。

拉桿性能及箱鎖、拉鍊耐用性

消委會測試樣品拉桿性能，主要考核「拉桿耐疲勞性能」（模擬拉桿正常拉合的使用狀況順暢度及耐用性）、「拉桿強度」（拖行過程中遇到橫向受力時是否斷裂或變形）及「拉桿搖擺度」（拉桿在正常拉出使用的狀態下左右、前後晃動的幅度，可影響行李箱耐用及舒適性）3項指標。

結果顯示，3項指標表現優異的有：

  • 拉桿耐疲勞性能：AMERICAN TOURISTER、網易嚴選。經過三輪測試後，拉桿無變形、卡阻、鬆脫等現象。
  • 拉桿強度：90分、AMERICAN TOURISTER、外交官Diplomat、LEVEL8、samsonite新秀麗、金利來、網易嚴選。在經過第一輪循環測試多項性能測試後，拉桿中部放置50kg的重物保持2小時，拉桿強度仍然足夠，未出現拉桿斷裂或變形。
  • 拉桿搖擺度：12款樣品拉桿左右搖擺度均在8.6mm-21.3mm之間，前後搖擺度在17.3mm-33.4mm之間。

另外，行李箱配備箱鎖的正常使用，對於行李安全性非常重要。按照標準要求，樣品在進行振盪衝擊性能、跌落性能、行走性能、滾筒衝擊性能等項目檢測後，箱鎖必須能夠正常開啟。同時，針對採用拉鍊來閉合的行李箱，在進行拉200次的拉鍊耐用度測試後，也能達到無損壞的效果。結果顯示，12款樣品整體箱鎖、拉鍊耐用性良好。

耐磨損測試

消委會再對樣品進行行走性能及階梯測試，模擬消費者拉著旅行箱傾斜行走或直立推行時的使用狀況，考驗走輪耐磨性、安裝牢固度，及對拉桿的衝擊。

每輪測試總行程12公里，結果顯示，在行走性能測試中，12款樣品全部通過測試；在階梯測試中，有7款樣品通過測試，分別是外交官Diplomat、90分、網易嚴選、AMERICAN TOURISTER、LEVEL8、samsonite新秀麗、金利來，樣品拉桿均未出現卡阻、變形、斷裂等狀況，走輪表現良好。

化學安全表現優秀

消委會參考國家強制標準GB 30585-2014《兒童鞋安全技術規範》，及GB/T 33391-2016《鞋類鞋類和鞋類零件中存在的限量物質多環芳烴(PAH)的測定》，評核行李箱中可能對人體造成危害的化學物質，包括鄰苯二甲酸酯、多環芳烴和遊離甲醛。根據國家標準要求，鄰苯二甲酸酯總量(DBP+BBP+DEHP)不高於0.1%；每種多環芳烴不高於1mg/kg。結果顯示，12款樣品均符合要求。

另外，行李箱中的布料、裡料及輔料中的甲醛，主要來自皮革或紡織助劑。消委會依照QB/T 2155-2018《旅行箱包》標準要求行李箱甲醛不得超過300mg/kg；檢測結果顯示12款樣本均符合標準要求。

同場加映：本港消委會6款4星或以上行李箱推薦

消委會2023年測試市面15款中型硬身拉鏈式行李喼，比拼耐用和化學安全程度。根據測試結果，整理出6款總評4星或以上的行李喼名單。點擊下圖即看詳細資料：

點擊圖片放大
+6
+5

行李喼使用及保養貼士

消委會提醒，消費者在使用及保養行李喼時可注意以下事項，務求令產品更耐用：

  • 不要坐在行李喼上，以免對喼身、拉桿及車輪造成壓力致損壞。應使用手挽提起行李喼，避免使用拉桿，以免增加損壞風險；
  • 應將較重物品放在喼底，以免行李喼因重心不穩而翻倒；
  • 避免使用強力清潔劑清洗喼身外殼，建議用乾布沾上清水輕抺行李喼外殼，並以乾布再次擦拭。此外，可用濕布沾上少許梘液去除車輪污物；
  • 將行李喼套上防塵袋並收藏在乾爽地方，避免陽光直接照射

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

消委會濕廁紙︱消委會首次三地聯測22款可沖式濕廁紙　11款5星滿分推薦防菌易分解
13:12 2024/12/16
消委會濕廁紙︱消委會首次三地聯測22款可沖式濕廁紙　11款5星滿分推薦防菌易分解
消委會2024最新手機︱50款5G智能手機性能全面睇　1款$4,099媲美萬元貨【附19款4.5星推薦】
19:39 2024/12/19
消委會2024最新手機︱50款5G智能手機性能全面睇　1款$4,099媲美萬元貨【附19款4.5星推薦】
消委會暖風機︱消委會13款浴室暖風機大比拼　1款乾衣速度快每月電費僅$86.4【附4星推薦名單】
12:47 2024/12/19
消委會暖風機︱消委會13款浴室暖風機大比拼　1款乾衣速度快每月電費僅$86.4【附4星推薦名單】

你可能感興趣

消委會濕廁紙︱消委會首次三地聯測22款可沖式濕廁紙　11款5星滿分推薦防菌易分解
13:12 2024/12/16
消委會濕廁紙︱消委會首次三地聯測22款可沖式濕廁紙　11款5星滿分推薦防菌易分解
消委會2024最新手機︱50款5G智能手機性能全面睇　1款$4,099媲美萬元貨【附19款4.5星推薦】
19:39 2024/12/19
消委會2024最新手機︱50款5G智能手機性能全面睇　1款$4,099媲美萬元貨【附19款4.5星推薦】
消委會暖風機︱消委會13款浴室暖風機大比拼　1款乾衣速度快每月電費僅$86.4【附4星推薦名單】
12:47 2024/12/19
消委會暖風機︱消委會13款浴室暖風機大比拼　1款乾衣速度快每月電費僅$86.4【附4星推薦名單】
網絡熱話 家品 開箱 消委會

最高瀏覽

離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
急症室最長等候時間（01月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間12:05）
遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑
遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑
生死教育︱83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　8人照顧養老生活笑談歸宿：我決定喺香港死
生死教育︱83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　8人照顧養老生活笑談歸宿：我決定喺香港死
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重