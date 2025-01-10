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生命奇蹟｜孕婦遇車禍變植物人丈夫堅持生產誕男嬰　守候妻子3年奇蹟甦醒 

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

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【車禍／植物人／孕婦】生命處處奇蹟！內地一名婦人15年前因車禍慘變植物人，惟丈夫不願放棄妻子，一直堅守在身邊照顧。直到某日檢查，醫生意外發現其妻子已懷孕，並提醒可能具有一定生育風險；惟丈夫因一個考慮，最終堅持誕下孩子，之後更獨力照料3個孩子及昏迷的妻子。幸好在3年後，妻子突然奇蹟甦醒，身體狀況更逐漸好轉，如今已完全恢復，一家人回歸平淡幸福的生活。

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綜合內媒報道，江蘇省沭陽縣婦人張榮香與丈夫高德金婚後育有2女，一家幾口生活雖然不富裕，但仍算平淡幸福。直到2010年12月1日，一家人騎著三輪車準備回鄉時，在馬路一個轉彎路口與一輛超速行駛的小型私家車發生碰撞。事故導致高德金的鎖骨、肋骨及腿骨多處骨折、昏迷3日後醒來。張榮香則以身體保護懷中小女兒，導致頭部撞上路邊花壇受到重創，可能永遠無法醒來。

高德金得知妻子變成植物人後，堅定表示只要有一線希望都會堅持照顧妻子：「榮香為了保護女兒受的傷，我怎麼能放棄她？」為了張榮香的治療，高德金賣掉所有家產籌集醫療費；期間妻子腹部漸漸隆起，經檢查後才得知妻子在車禍前已懷孕，惟目前張榮香的狀況可能會影響孩子體內發育，懷孕風險極大，醫生遂建議高德金打掉孩子。

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生命奇蹟｜堅持生產誕男嬰 守候3年妻子奇蹟甦醒

高德金回家與兩名女兒商量後，決定留下孩子。大女兒更決定輟學留在家中照顧母親，讓父親安心賺錢養家。最後經過醫生及高德金一家照料下，張榮香最終於昏迷狀態下成功誕下一名兒子。

高德金將兒子取名為「天賜」，之後亦會每日抱著兒子到妻子床前，讓他握住媽媽的手指。而隨著年歲漸長，天賜經常親吻母親臉頰，並告訴母親：「媽媽我愛你。」某日，高德金發現張榮香聽到兒子聲音時，頭部出現微微轉動，令一家人都萌生了些許期望。直到2013年某日，天賜在床頭和媽媽聊天時，張榮香竟奇蹟般睜開了眼睛，望著兒子微笑。

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生命奇蹟｜一家人回歸平凡幸福生活

事件經報道後，隨即引發不少民眾關注，不少人發起募捐助他們一家渡過難關。事後張榮香歷經了漫長的復康過程，漸漸回復了行動及語言能力。根據內媒去年10月追蹤報道指，張榮香現時已完全恢復健康、重新學會了烹飪照顧家人，一家人如今每到周末便聚在一起相處，而高德金亦不必再打幾份工維持醫療費及生計。回想張榮香昏迷幾年，他坦言：

回想當年的艱難時刻，真沒想到我們能熬過來，還能有今天這樣的好日子。

生命奇蹟｜網民深受感動：看到生命的可貴

家人的堅持與生命的奇蹟，令不少網民都深受感動，紛紛對這一家送上祝福：「上天照顧好人！」、「好心得好報。」

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資料來源：網易

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