的士司機｜車資$90乘客稱只有$29不夠付　的士司機報警後咁解決大讚：好警察！

▲ 車資$90乘客稱只有$29不夠付，的士司機報警後咁解決大讚：好警察！

【的士 / 的士司機 / 車資】的士司機接載到問題乘客！近日，有的士司機在Facebook「的士司機資訊網Taxi」群組發文，指自己同日接載2名乘客均稱沒錢支付車資，他報警後有1人將錢款結清。

惟另1名乘客身上只有29元，仍欠61元，警察介入後認為此事難以判定乘客「應付款而不付款」，後以私人轉賬將車資差額支付給樓主，遂他大讚：好警察！不過，部分網民卻認為警察處理的處理方式並不得當。

的士司機｜的士司機疑嫌路程近 以不識路為由拒絕載客

的士司機｜乘客僅有$29惟車資$90

樓主表示，日前於同日內2度接載到沒錢支付車資的乘客，報警後，1名乘客最終同意改用轉數快付錢；但另1名乘客到達目的地後卻表示他只有29元，無法支付90元車資。

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警員到場了解情況後表示，該名男乘客行為屬「唔夠錢」，而非不願支付車資，遂無法告「應付款而不付款的罪名」，若要收回車資則需經小額錢債審裁處追討，或將其帶回警署等候家人前來支付車資。

的士司機｜警員私人轉數補差額

然而，經警員了解，發現該男子與家人住在別處，並稱該落車點是女友住處，惟該「女友」稱不認識他，遂拒絕出面付款。最後，「個好警察佢叫這個乘客離開之後，自己私人畀返尾數我」。

樓主分享稱，幾年前便遇見類似事件，不僅有拒付車資的乘客，更有甚者假稱落車等友人來支付車資轉頭快速逃跑，幸好有途人幫忙將其制服並報警。

▲ 樓主早前接載乘客時遇見多次類似情況。（取自Facebook「的士司機資訊網Taxi」群組）

的士司機｜網民憂未來有人效仿

此事引起網民熱議，紛紛批評男子乘坐「霸王車」的行為離譜，「明知得29問都大的，唔知點走呢」、「呢個好似慣犯嚟」、「存心欺騙」、「根本就係行騙！搵着數，坐霸王車」；亦有不少人稱讚警員心善，惟部分網民認為警員此舉會令部分人效仿涉事男乘客，應堅持公事公辦懲處，「唔係啩處理不當」、「先例一開，以後搵警察幫手俾尾數」、「你咁寫完，希望唔會即刻多咗人會咁做啦」。

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