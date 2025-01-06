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炎明熹跳糟︱炎明熹疑約滿TVB過檔Sony做一姐　Gigi：我們繼續努力

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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炎明熹疑約滿TVB過檔Sony做一姐。

【炎明熹 / TVB / Sony Music /雪藏】「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）近月屢被傳疑似續約問題而遭到無綫（TVB）的「雪藏」，消失匿跡大熒幕前。即使上月初炎明熹為節目《戀上西沙》新推主題曲MV 《最動人一次》，並現身現場的宣傳活動，但之後就再沒有為TVB露過面。

在昨晚（1月5日）有網民爆料指，炎明熹與TVB約滿後將會正式過檔Sony Music。有傳媒向Sony Music查詢，但就仍未有收到任何回覆。

現時香港Sony Music旗下歌手及組合有陳柏宇、林奕匡布志綸力臻葉巧琳黃妍區子琳小塵埃per se等，如果炎明熹真的過檔，有機會做Sony一姐。

炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數

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炎明熹跳糟︱Gigi：隨遇而安

至於炎明熹仍活躍於社交媒體，日前在社交平台貼出多張相，回顧去年的點滴作總結寫道：

今年過得真快……研究人員表明，在往往往x N年(大家自己去找)地球自轉嘅速率變快，所以時間也變得快了。又是時候又要迎接新的一年，大家準備好了嗎？你們有沒有做到自己想要做的事情？做到或者做不到也不緊要，我們隨遇而安吧，下一年（2025年）我們繼續努力，我會在你們身邊。

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