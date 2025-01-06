2024中學生十大新聞選舉｜特朗普再當選美國總統登榜首　大熊貓新聞跑輸何伯何太

▲ 中央贈港大熊貓及港產龍鳳胎寶寶的相關新聞排第十位。（資料圖片）

學友社主辦「中學生十大新聞選舉」結果今日（6日）出爐，排首位的是「特朗普再次當選美國總統 競選期間集會遇襲」，其次是「Google 地圖多間學校遭改名惡搞」，關於「何伯何太」的新聞排第3位，跑贏大熊貓的相關新聞。

由學友社主辦、民政及青年事務局及公民教育委員會贊助的「第33屆全港中學生十大新聞選舉」於去年11月19日至12月17日進行，全港共有130間中學、涉44,488名中學生參加投票。

今屆選舉由「特朗普再次當選美國總統 競選期間集會遇襲」位列榜首，獲得27,430票，得票率61.66%；其次的「Google 地圖多間學校遭改名惡搞」獲得26,992票，得票率 60.67%；第三名則為「何伯何太事件 引全城熱話」，獲25,286票，得票率56.84%；排第十位的是「中央再贈港大熊貓 海洋公園『盈盈』喜誕龍鳳胎」，得票率為38.95%。

學友社分析，本屆30則候選新聞中，美國總統大選一如以往獲得中學生較多關注；今屆上榜的十大新聞，有一半屬於去年的城中熱話，其中登上第二位的「Google 地圖多間學校遭改名惡搞」，對部分學校學生有切身影響，估計因此能獲得關注。

至於不入十大的候選新聞，與中學生較貼身的「中學文憑試公民與社會發展科 首屆開考」排第15位，獲得13,755票、得票率30.92%；與政府施政有關的新聞，排名最前的是「垃圾徵費惹爭議 終宣告無限期暫緩」，排第11位，得票率逾36%。

候選榜尾的三則新聞，包括排第28位的「健身中心舒適堡突宣布結業 海關拘創辦人」得票率14.97%；排第29位的「履行憲制責任 填保國安空白 維護國安條例生效」得票率13.86%；榜尾的是「施政報告多項措施解決房屋問題 倡『無處不旅遊』」，獲得4,379票，得票率9.84%。

2024 年十大新聞選舉結果

1. 特朗普再次當選美國總統 競選期間集會遇襲 （27,430；61.66%）

2. Google 地圖多間學校遭改名惡搞 （26,992；60.67%）

3. 何伯何太事件 引全城熱話 （25,286；56.84%）

4. 朝鮮向韓國發射糞便氣球 引局勢緊張 （22,076；49.62%）

5. Beyond 主音黃家駒墓碑遭破壞 兩男涉刑毀 （21,405；48.11%）

6. 巴黎奧運港隊奪2 金2 銅 創歷史佳績 （20,325；45.69%）

7. 《黑神話：悟空》爆全球熱潮 中國遊戲產業新階段 （18,207；40.93%）

8. 印度女醫生遭姦殺 全國震怒 （18,019；40.50%）

9. 美斯缺席香港表演賽 引球迷不滿全場噓聲 （17,928；40.30%）

10. 中央再贈港大熊貓 海洋公園「盈盈」喜誕龍鳳胎 （17,330；38.95%） 註：括弧內為相關新聞獲得票數及得票率 資料來源：學友社

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】