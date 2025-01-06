工展會｜展商稱市民消費降級推10元千層蛋糕　料生意較去年少一至兩成

▲ 工展會場內人頭湧湧。（梁偉榮攝）

工展會今（6日）閉幕，廠商會形容24天展期「丁財兩旺」，約130萬人次入場，並達10億元銷售額，符合預期。商戶推10元千層蛋糕等成功吸客，惟經濟差市民消費力弱，加上北上消費熱潮，料今年生意較去年少一至兩成。

記者下午1時許到場，場內人頭湧湧，通道水泄不通，有市民拉着購物車掃貨。有商戶加推買一送一等的優惠，務求「清貨」，亦有商戶指不會再降價。

有賣燕窩、已參展近30年的攤檔表示，今年較生意較往年差一至兩成，市民花錢意慾低，「講價講得好犀利，好似我啲嘢唔洗錢咁」。據記者觀察，即食燕窩飲品賣50元兩枝、冰糖燕窩賣400元兩盒，負責人指有市民劈價至100元5枝，「點俾佢呀？」，又指產品價錢已經十分優惠，最後一日亦不會再降價。

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本地品牌保真蜂業參展多年，主售冬蜜、原版蜂巢等產品，今年首次推出10元千層蛋糕、15元糖葱餅等，攤檔大排長龍。負責人劉小姐表示，經濟環境差，市民購買保健品等高價位產品意慾低，料今年生意較以往少兩成，相信即食產品會較受歡迎，特意推優惠吸客，有客人「日日都嚟排」。

因應當局恢復深圳「一簽多行」，工展會派發免費門票予內地旅客，惟劉小姐指，攤檔沒有受惠與該些措施，客源以港人為主。她亦認為生意受市民北上消費影響，指北上消費是大趨勢，市民於長假期都傾向外遊，提到24日展期間，聖誕假期前後生意屬最差，料未來數年都會「好難做」，「希望捱過會好啲」。

人流增「有返以前工展會feel」

今年新增的「Chill飲Chill食」區，引入特色酒吧概念，售賣雞尾酒、葡萄酒、手工啤等多款酒類。有展商已參展6、7年，以往主要在食品乾貨區售賣其代理品牌Sundrop的「桔仔水」等罐裝飲品，今年則加盟「Chill飲Chill食」區，賣自家制特飲。

負責人Elena表示，今年推出「威士忌桔仔特飲」及「桔仔啤」特飲及魚蛋等熟食吸客，頗受晚上入場的年輕人歡迎。她又指，今年人流明顯增加，「有返以前工展會feel」，加上多了較豪爽的「拖喼客」，料今年生意增加一至兩成，惟與疫情前相比仍遠差3成。

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