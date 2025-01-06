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香港展覽｜三大展覽會展齊啟動　產品數碼化愈趨普及

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

第51屆香港貿發局香港玩具展、第16屆香港貿發局香港嬰兒用品展，以及由香港貿易發展局（香港貿發局）與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的第23屆香港國際文具及學習用品展，今天(6日)起一連四天在香港會議展覽中心舉行，是2025年首輪貿易展揭開序幕。

商務及經濟發展局局長丘應樺在開幕典禮時表示，香港玩具展踏入第51屆，我充滿信心，活動與同期舉行的香港嬰兒用品展將繼續展示各種創新且獨特的產品，激發環球買家採購意欲，更重要的是，促進商貿推廣，同時鞏固香港作為全球採購及會議展覽中心的地位。香港貿發局署理總裁張淑芬表示：

今年玩具展繼續為業界開啟新篇章，聯同嬰兒用品展及文具展，以『全新玩意 與眾同樂』為主題，設有多個專區，由嬰幼兒玩具、專為童心未泯的成年人而設的收藏品玩具、到迎合市場趨勢的STEM教育玩具、數碼科技玩具、綠色玩具等，應有盡有，滿足各年齡層和市場的需求。

3個展覽揭示4大趨勢    
產品趨向數碼化：許多傳統玩具和遊戲製造商和品牌都將電子和新技術與玩具結合起來，以增添玩法，例如動感像素琴、鴨屎狗、NASA 勇氣號探測車。

學習與玩樂兼備：許多家長喜歡選購一些可以加強子女在認知、社交、智力和美感等各方面發展的產品，希望小朋友能夠寓學習於娛樂，因此教育及益智類型的產品有更大需求，例如大熊貓解剖模型、歷險之旅地球儀、兒童遊戲沙發、水拓畫套裝等。

可持續性產品刺激需求：近年，更多家長傾向選擇環保玩具，以減少對環境的影響，反映出可持續消費的興起，例如麥稈料DIY滾珠軌道積木、為自然發聲系列拼圖玩具等。

跨年齡層產品受捧：玩具設計和類型越趨多樣化，適合不同年齡層的消費者，所以玩具不再是小朋友的專利，愈來愈多成年人甚至長者都有收藏玩具，令收藏品市場壯大成為玩具業的重要部分，例如鐵臂阿童木透視機甲。同時，玩具展積極商開發樂齡市場，例如有香港展商設計一套適用於年長者與孩童的牆面遊戲，以雙手協調轉動齒輪，以多彩視覺刺激左右腦協調，提高集中力。

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