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工展會｜市民5000元掃特價鮑魚花膠　稱北上之餘亦會留港消費「振興經濟」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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謝女士購買200多元一斤的金蠔。（梁偉榮攝）

為期24日的工展會今（6日）閉幕，不少市民入場最後衝刺，有人拉着購物車掃貨，花約5,000元買鮑魚、花膠，指北上之餘亦會「振興香港經濟」。

謝女士昨趕在最後一日入場掃貨，準備約5,000元預算，主攻鮑魚、花膠等年貨。她購買699元的鱈魚膠、200多元一斤的金蠔，及200元買4大罐、送8小罐的鮑魚，指沒有刻意留意價錢，「平過出面就算」。

謝女士平日有北上消費的習慣，「每個月最低消費一次」，但都是吃喝玩樂居多，甚少大手購物，大部分時間都在香港消費。她提到，最近曾到泰國旅行，並即將會去台灣，但並不會影響她在香港的消費意欲和金額，「想食就食，唔理幾多錢」。

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梁太在展期內第3次到工展會，花約4,000元購買鮑魚、臘腸等，提到「孖人牌」特別划算，厨具套裝由2,000多元減到1,999元，並有暖水壺、餐具贈品。梁太亦有光顧熟食攤檔，購買鴨屎香檸檬茶及佛跳牆，稱頗抵食，味道亦不錯，但座位有限，坐得不太舒適。

梁太間中會到內地的山姆超市及Cosco購物，但認為與工展會性質不同，不能比較。她說北上之餘亦會留港消費，「要振興香港經濟」。

林女士和羅女士同樣在展期內第3次入場，他們專攻保健品及口罩，每次1,000多元買「楓之寳」、「德國東大克療痰」等產品。

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