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牙科街症｜衛生署實施超額抽籤及候補機制　到診率今天多於100%

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發布時間： 1 小時前

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(梁偉榮攝)

衛生署牙科街症服務今（6日）加推兩項應對措施，包括臨時實施超額抽籤，並引入候補機制；另將主動聯絡確認中籤者是否收到短訊。有候補的市民對安排感到滿意。詳見報道

衛生署今日(6日)表示，提供牙科街症服務的診所有兩間，分別為九龍城牙科診所和堅尼地城社區綜合大樓牙科診所，每間診所原訂的實際名額各有42個。臨時實施超額抽籤後，中籤名額適度增加至各46個，增幅約為10%。

今日到九龍城牙科診所和堅尼地城社區綜合大樓牙科診所接受服務的到診者分別為43及45人。兩間診所的服務量已用盡，超越了原訂的實際名額 (42名)，分別約為102%和107%。

三名在候補名單上的市民，年齡均為65歲或以上，在一月五日接獲電話通知，今日全部均在上午8時30分前到達指定的診所登記就診。

衞生署會繼續監察新系統的運作，並密切留意市民的使用情況和出席率，在不影響整體服務質素的前提下，適度增加中籤名額和設立候補名單兩項應對措施，以填補空缺。

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