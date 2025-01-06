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小巴｜兩條小巴路線參與「特選紅轉綠」計劃　3月將投入服務 　

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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(資料圖片)

運輸署今日（6日）宣布，批准兩條紅色小巴（紅巴）路線的營辦商按「特選紅轉綠」計劃把紅巴路線轉為綠色專線小巴路線模式營運，預計該兩條路線可於三月投入服務。
 
運輸署在計劃申請期內共接獲兩宗申請，並於上月就申請是否符合經營專線小巴的發牌及營運條件完成審核，包括營辦商須聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和票價須受運輸署批核及監管等。經專線小巴營辦商遴選委員會同意後，運輸署已向申請者發出批准信，批准他們以專線小巴路線模式營運以下路線。

（i）秀茂坪（曉光街） – 佐敦（北海街）
（ii）元朗（峻巒） – 元朗站（朗明街）（循環線）

運輸署表示，相關營辦商已展開轉為專線小巴路線模式營運的準備工作，包括擬備服務詳情表、購置總站及中途站的站牌、更換車身的顏色、以僱傭合約聘請司機，以及以新專線小巴路線申請參與政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）及公共交通費用補貼計劃等，預計該兩條路線可於三月投入服務。
 
運輸署發言人表示，政府的一貫政策是鼓勵紅巴轉為綠色專線小巴經營，以確保公共小巴的服務質素及更有效監管有關服務。運輸署會視乎首批參與「特選紅轉綠」計劃的指定路線的落實情況以及業界對有關計劃的意見及反饋，考慮計劃的未來路向。

運輸署早前發信邀請符合指定條件的11條紅巴路線的營辦商，申請把紅巴路線轉為綠色專線小巴路線模式營運，並就計劃廣泛諮詢公共小巴業界和為有關營辦商舉行簡介會。

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