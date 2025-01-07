延長雪卵期限現轉機？　政府有何要考慮

▲ 民建聯和新民黨曾倡延長雪卵期限。

【財政預算案 / 鼓勵生育 / 雪卵】新一份《財政預算案》將至，為鼓勵生育，民建聯和新民黨曾倡延長雪卵期限。

醫衞局局長盧寵茂以「種子和土壤」作喻，呼籲「有仔趁嫩生」，但惹來多位媽媽級議員不滿，有意繼續爭取。就延長期限，政府有何要考慮？

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現時，卵子冷凍期有10年期限，並規定只有婚後才能使用。民建聯和新民黨均曾提議延長期限。雖然盧寵茂去年中的說法，讓多位議員認為延長期限的機會渺茫。

人類生殖科技管理局及倫理委員會 今年首季會再開會討論

不過，醫衞局回覆本欄指，人類生殖科技管理局及轄下的「倫理委員會」正進行研究，透過參考不同地區的相關安排，詳細考慮延長儲存年期的不同方案，亦已分別召開會議展開有關配子及胚胎儲存年期的討論。管理局及倫理委員會將於今年首季再次召開會議深入討論，管理局將會謹慎考慮各方的意見及醫學、法律、倫理和道德等各方面的因素，然後向醫衞局提出適切建議，政府會詳細考慮管理局的建議決定下一步工作。

換言之，政府就延長雪卵期限一事，並未有定案。但涉及的爭議料一時三刻難有結論。

▲ 醫衞局局長盧寵茂以「種子和土壤」作喻，呼籲「有仔趁嫩生」，但惹來多位媽媽級議員不滿。（非當事人，經濟日報圖片）

陳家珮：按現時規定 若25歲雪卵36歲才結婚就不能用

回歸初心，為何希望延長雪卵期限？新民黨立法會議員陳家珮解釋，若按現時規定，假設25歲開始雪卵，不能保證35歲前一定結到婚，若36歲才結婚就不能用，而且現時醫學昌明，40多歲都能生育，認為雪卵期10年期限，是對提高生育率形成阻力，她希望可延長雪卵期限至20年。

有聲音關注，延長雪卵期是否能鼓勵生育，還是變相讓女性更有底氣遲婚遲育？陳家珮認為，有關說法本末倒置，強調是因為現時社會不少女性遲婚，需要延長雪卵期，而不會因為延長雪卵期，才遲婚。

不過，醫療衞生界議員林哲玄提醒要關注社會問題，「如果母親45歲生一個小朋友出來，到你60幾歲，他都未成年，對整個社會人口結構和家庭是否好呢？」他認為，若是為女士提升做母親的機會，可以適量延長雪卵期限，但不應鼓勵女士太大年紀成為人母，兩者要取得平衡。他認為，現行法律允許儲存卵子10年或直到55週歲，以長者為準，所以已經相當合理。

至於延長雪卵期對卵子健康有否影響？林哲玄表示，卵子儲存得越久，成功受孕機會會越低，不過，10年不是死綫，科學上10年、11年、13年，分別不太大。但強調要同時考慮母親的年齡，母親有多大能力維持妊娠，因為母親年紀越大，生育能力會越低。

盧寵茂去年提到，在持牌中心內，現時儲存了超過二萬個冷藏卵子。但在2023年，只有50個病人使用凍融卵子，最後只有7個持續妊娠。

林琳：雪卵10年期限 致不少人選擇赴海外尋求治療

同樣積極爭取延長雪卵期的民建聯立法會議員林琳，最近提出新角度，她說，香港的生育醫療服務專業性領先亞洲，在國際亦享負盛名，但卵子冷凍期10年等政策限制，導致不少人選擇前往海外尋求治療，認為是間接遏抑了本地生育醫療產業的經濟潛力。

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