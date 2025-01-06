天氣預測｜天文台預計周四開始降溫　周末早上多區僅10度或以下

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天文台今（6日）指，一股強烈冬季季候風會在周四（9日）抵達華南沿岸，當日稍後本港氣溫開始下降，周五及周末早上持續寒冷，市區氣溫在12度左右，而內陸地區氣溫更可能會達嚴寒水平。

天文台稱，在中國東北部一帶的高空有切斷低壓建立，根據現時電腦模式預測，與其相關的西風槽會在本周中期顯著加深，引導積聚在槽後的冷空氣南下。同時源於青藏高原一帶的南支西風槽亦會東移並進一步推動冷空氣向南擴展，預料華南將會在星期四（9日）受到相關的冷空氣影響，稍後氣溫開始下降。

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天文台表示，本港天氣亦將會轉冷，星期五及星期六市區氣溫在12度左右。周末期間由於天朗氣清，輻射冷卻頗為明顯，新界北部部分地區氣溫更可能會達嚴寒水平。據天文台預測，星期六上午7時，打鼓嶺只有7度；石崗9度；大埔、沙田、將軍澳、上水及流浮山亦只有10度；而屯門、坪洲、長洲、青衣、黃竹坑及西貢就有11度。

▲ 自動分區天氣預報顯示星期六（1月11日）上午7時本港天氣寒冷，而新界北部部分地區氣溫更有機會達嚴寒水平。（天文台圖片）

留意會否降雨 帶來蒸發冷卻效應

不過，天文台指，這股冬季季候風為本港帶來的跌溫幅度仍有變數，包括與切斷低壓相關西風槽的演變、南支西風槽東移時的深淺、以及兩者時間上的配合。若與切斷低壓相關的西風槽加深的位置較北或東移較快，或東移的南支西風槽較淺，冷空氣向南推進的動力便會相對較弱，不利華南沿岸地區降溫。另冷空氣南下時會否伴隨降雨亦是影響溫度跌幅的因素，顯著的降雨會帶來蒸發冷卻效應，氣溫會有較大跌幅，不過目前電腦模式對珠江口一帶的降雨預測仍然存在分歧。因此，周末前後香港天氣到底會有幾「寒」，仍需繼續監測及評估。

▲ 不同電腦模式對冷空氣過程中的降雨預測仍有分歧。（天文台圖片）

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