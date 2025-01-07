展覽速報｜潮汕水彩年展全國31省巿香港首展　畫家沈平灣仔舊貌特邀展出

▲ 左起：潮仙水彩畫院李小澄院長、香港著名畫家沈平、香港畫家聯會會長許昭奇，細圖為他們展出的作品。

全國31個省巿的不同的城巿及人文風貎，於今明兩天，大家可以在香港一睹畫家們在水彩筆觸下的冬日暖流，當中包括香港著名畫家沈平的《昔日灣仔》，作為特邀展出。

▲ 香港著名畫家沈平的特邀作品《昔日灣仔》。

2024《潮汕水彩年展 — 全國小幅水彩優秀作品展》，正在香港文化中心展覽館展出，水彩藝術是一門海洋文化藝術，廣東香港地處我國海文化前沿，是中國水彩藝術發達地區。

▲ 潮仙水彩畫院李小澄院長的作品《中華英歌》

潮汕地區是中國著名僑鄉，在以廣東省汕頭市為中心的僑鄉文化、開埠文化的浸潤下，「潮汕水彩」以其獨具的華僑文化背景和彙集「粵派」（廣東）「海派」（上海）文脈的地理優勢，在廣東以至全國都享有一定的知名度。

▲ 香港畫家聯會會長許昭奇的特邀作品《香港郵輪碼頭》

今次年展是自從2010年以來，在廣東省美術家協會水彩畫藝委會支持下舉辦起來的，影響國內外的小幅水彩專業展。為了以文化帶動旅遊，2022年9月，經南澳縣政府批准，在南澳設立了永不落幕的「南澳海島水彩文化節」，一年一度的「潮汕水彩年展」正式落戶南澳島，年展立足潮汕，對接大灣區，面向全國。

▲ 2024《潮汕水彩年展 — 全國小幅水彩優秀作品展》展期至1月8日。

本次來港展覽的「潮汕水彩年展」獲獎作品，共有119幅，評委與特邀作品11幅，香港畫家作品22幅。作品包括來自中國內地31個省（自治區、直轄市）。代表性較為廣泛。是一次名符其實的全國小幅水彩畫展。海風•陽光•生活，是本次展覽的主題。

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大家可以從這些作品中，領略到中國水彩畫家對生活的熱情，對藝術境界的追求。希望這些作品能給香港觀眾帶來了中國地大物博，風情各異的景象，領略到中國東西南北，因地域不同而煥發出來的多彩面貌。值得一提的是，本屆年展由內地畫家和香港畫家、大灣區畫家的作品同台展出，是一次全國畫家歡聚香港的藝術交流活動。

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2024《潮汕水彩年展 — 全國小幅水彩優秀作品展》

展出日期：1月7日（10am-7pm）至1月8日（10am-5pm）

展出地點：香港文化中心行政大樓4樓展覽館

展覽活動：

1月7日 10am-12nn 潮仙水彩畫院李小澄院長水彩示範 2pm-4pm 劉羽祺先生水彩示範 1月8日 10am-12nn 林超展先生水彩示範 2pm-4pm 符聞一先生水彩示範

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