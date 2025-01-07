結業潮︱韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」　攻港8年下月全線結業

▲ 韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」，攻港8年下月全線結業。

【結業潮/忌廉烏冬/食肆/過江龍】飲食界結業潮仍未見底！除本地老字號食店、連鎖式餐廳相繼結業，過江龍食肆亦難逃一劫。以招牌吉列牛、忌廉烏冬打響名堂的韓國「吉列牛忌廉烏冬專門店Kobekyu」2017年攻港，人氣爆燈，連開兩店，吸引不少韓迷打卡，可惜其中一間分店已於去年11月結業，旺角總店亦將於下月15日退出香港市場。

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結業潮︱韓國江南、建大等設13間分店

首爾人氣「吉列牛忌廉烏冬專門店Kobekyu」在韓國有13間分店，分別在江南、建大、新村等地區，2017年在香港開設首間海外店，至今8年，主打日韓fusion菜式，招牌菜包括吉列牛及忌廉烏冬，當年掀起一股排隊熱潮，不少飲食雜誌、電視台飲食節目均有介紹。

Kobekyu在旺角及銅鑼灣設2間分店，不過後者於去年11月已結業，惟相隔不足3個月，官方日前在社交平台宣布，旺角店將於2月15日光榮結業，並感謝食客8年來一直的支持，意味正式退出香港市場，若想回味韓國美食，就要把握最後機會。

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結業潮︱客人落手煎吉列牛

Kobekyu主打的吉列牛定食，售價148元，跟韓國一樣，提供明火石燒鍋，以用厚身鐵板溫度予食客自行煎煮，將牛肉放上鐵板，燒兩、三秒即可，因溫度極高，不易「黐底」，減少油煙，深受食客歡迎。

而另一款招牌是在韓國當地熱賣的咖哩忌廉烏冬，售價88元，面層有一層厚厚的薯蓉忌廉，覆蓋著整碗咖哩烏冬，食前先把忌廉和咖喱烏冬撈勻，忌廉沾上每條麵條。同時，餐廳亦推出了不少新派菜式，包括帶子蜆肉蟹籽釜飯、味噌蟹蓋配紫菜飯糰、涮涮鍋等。

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結業潮︱食客意見兩極

對於Kobekyu即將結束8年在港經營，港人食客意見不一，有網民對其結業感不捨，認為「韓國野又少一個選擇」；亦有食客表示，食物質素不及預期，「香港試過佢個吉列牛唔好食」。

吉列牛忌廉烏冬專門店 地址： 旺角彌敦道726號17樓全層 電話： 37059965 營業時間： 12:00 - 22:00

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