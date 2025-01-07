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晶女郎︱文凱玲與6個月大B遇交通意外　慶幸自己做啱呢件事保BB安全

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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文凱玲與6個月大B遇交通意外。

【文凱玲 / 晶女郎 / 靚媽】曾參演電影電影《唐伯虎衝上雲霄》及電視劇《賭城群英會》、《一舞傾城》等的「晶女郎」文凱玲，在去年3月結婚，同年7月誕下B女，「升呢」成為靚媽壬的文凱玲不時在社交平台分享與BB的生活照。

可是，文凱玲日前在IG發文指發生交通意外，幸有驚無險。她表示：「尋日坐車嘅時候發生咗小小交通意外，比（畀）後面架車追尾，好彩當時喺個路口，兩架車車速都好慢，所以冇人受傷。」

同時，她表示回想事發前，慶幸只是小碰撞，同時備car seat讓B女坐，她提醒家長一定要用car seat。

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晶女郎︱參加香港小姐入行

現年42歲的文凱玲於香港大學心理學系畢業後，在2004年當機艙服務員。而她十分顧家，為分擔父母的經濟負擔，自15歲起便開始做兼職，曾從事飲食業、地產業及派發傳單等，更為儲錢而住劏房及節衣縮食。當空姐時更將一半收入給家人作生活費，可說既慳家又孝順。

之後，文凱玲參選2010年度香港小姐競選，可惜八強止步，而該屆冠亞季軍分別為陳庭欣、張秀文、莊思明。

然後文凱玲獲得入影圈的機會，得到李蘊經理人賞識簽約成為旗下藝人，先後參演《喜愛夜蒲2》、《黑色喜劇》、《鴨王2》等多部電影。

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晶女郎︱獲王晶賞識成晶女郎

接著，得王晶賞識接拍其執導或監製的電影《唐伯虎衝上雲霄》及《賭城風雲II》，奠定晶女郎地位。擁有好身材的她亦十分大方，即使要全裸也照演出，十分專業。

在2017年，首次接拍電視劇《賭城群英會》，與謝賢、馬國明及佘詩曼等合作，也演出過ViuTV由鄭中基、張可頤主演的《暖男爸爸》等，當中以《一舞傾城》的演出最為有觀眾深刻印象。

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