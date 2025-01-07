  • 18°C
香港時間：202517日 (二) 11:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【醫療／香港／救護車／醫生】內地醫生來港居住後，因腹部劇痛召救護車送院求醫，親身體驗香港醫療系統後，分享5大體驗引發網民關注。

最新影片

Healthy Life
Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

一名網民日前於社交平台「小紅書」以「內地醫生在香港就醫後怎麼說」為題分享經歷，指其丈夫於內地行醫數10年，早前突然感到腹部劇痛，急召救護車入院很快便確診結石痛，打止痛針服藥後已快速緩解不適，力讚由入院到出院5方面「體驗極佳」，直言：「可能大家所了解的都是醫難，其實也不是想像中的那樣。」

點擊圖片放大
+3
+2

網民於內文中分別就速度、收費、環境衛生、診斷問題及服務態度5方面講解：

點擊圖片放大
+6
+5

香港醫療｜1.速度問題

由撥打999後電話另一邊已開始教他要注意什麼，通話末結束車已經抵達，大讚速度堪比火箭。

香港醫療｜2.收費問題

沒買任何保險的情況下，救護車，連超聲波、X片、抽血、驗尿及開藥總共只需$180，惟抽血用注射器抽，未有使用血針，認為「有點恐怖」；假如住院病患則收取$120一日，費用已包含陪護費、餐飲費、護理費、床位費、診察費及所有治療費藥費，價格極便宜。

香港醫療｜3.環境衛生

醫院場內、廁所全部一塵不染，地面、檯面所有見到的地方都很乾淨，而且很安靜。

香港醫療｜4.診斷問題

由於事主丈夫自己亦行從醫10幾年，因此在車上便已猜想病情可能是結石痛，但亦可能是急性闌尾炎，最後院方確認為結石痛，到院開處方相關藥物、施打止痛針及服藥後便已立即緩解，未有耽誤病情。

香港醫療｜5.服務態度

醫生護士態度都很好。

香港醫療｜網民分享體驗大感認同 僅1原因表示質疑

不少網民強調，非香港身分人士使用當地醫療，費用絕不會如此便宜，對此網民再補充強調，指丈夫行醫雖於內地行醫數10年，但已辭職帶孩子來港讀書，夫妻目前已取得香港身份，強調內文為符合資格人士的收費，遊客等非符合資格人士收費則會較為高昂。

不過都有不少網民都大讚香港醫療極快速且安心，除了輪候時間太久，其他方面都非常先進，紛紛分享香港求醫體驗，惟部分內地網民認為如非香港身分價格不可能這樣便宜：「外地人來最少幾萬吧…」

點擊圖片放大
+5
+4

資料來源：小紅書@內地醫生在香港就醫後怎麼說

相關內容

急症室｜農曆新年急症室推特別安排 兩類病人轉私家醫生就診 登記後24小時內可申請退款

農曆新年｜新春長假難睇醫生？ 政府推新年應診醫生網上地圖 急症室推1特別措施助分流 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【醫護壓力】遺體滯留急症室前線醫護嚴重體力透支　前線感無助：好絕望
17:10 2022/03/02
【醫護壓力】遺體滯留急症室前線醫護嚴重體力透支　前線感無助：好絕望
醫療資源｜醫院急症室病床爆滿病人等到心跳停頓　護士自責無能：死在醫療崩潰
12:21 2024/07/11
醫療資源｜醫院急症室病床爆滿病人等到心跳停頓　護士自責無能：死在醫療崩潰
【新冠肺炎】13年前被仁醫救回一命立志從醫　急症室醫生赴抗疫前線重遇「救命恩人」
19:03 2020/02/18
【新冠肺炎】13年前被仁醫救回一命立志從醫　急症室醫生赴抗疫前線重遇「救命恩人」

你可能感興趣

【醫護壓力】遺體滯留急症室前線醫護嚴重體力透支　前線感無助：好絕望
17:10 2022/03/02
【醫護壓力】遺體滯留急症室前線醫護嚴重體力透支　前線感無助：好絕望
醫療資源｜醫院急症室病床爆滿病人等到心跳停頓　護士自責無能：死在醫療崩潰
12:21 2024/07/11
醫療資源｜醫院急症室病床爆滿病人等到心跳停頓　護士自責無能：死在醫療崩潰
【新冠肺炎】13年前被仁醫救回一命立志從醫　急症室醫生赴抗疫前線重遇「救命恩人」
19:03 2020/02/18
【新冠肺炎】13年前被仁醫救回一命立志從醫　急症室醫生赴抗疫前線重遇「救命恩人」
健康問題 公立醫院 網絡熱話 社交平台 小紅書

最高瀏覽

長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3%　一文睇清最新金額/申請條件/申請方法
長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3%　一文睇清最新金額/申請條件/申請方法
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
溫泉危機｜港女日本浸溫泉險死　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因
溫泉危機｜港女日本浸溫泉險死　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因
急症室最長等候時間（01月07日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間04:05）