香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣

【醫療／香港／救護車／醫生】內地醫生來港居住後，因腹部劇痛召救護車送院求醫，親身體驗香港醫療系統後，分享5大體驗引發網民關注。

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一名網民日前於社交平台「小紅書」以「內地醫生在香港就醫後怎麼說」為題分享經歷，指其丈夫於內地行醫數10年，早前突然感到腹部劇痛，急召救護車入院很快便確診結石痛，打止痛針服藥後已快速緩解不適，力讚由入院到出院5方面「體驗極佳」，直言：「可能大家所了解的都是醫難，其實也不是想像中的那樣。」

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網民於內文中分別就速度、收費、環境衛生、診斷問題及服務態度5方面講解：

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香港醫療｜1.速度問題

由撥打999後電話另一邊已開始教他要注意什麼，通話末結束車已經抵達，大讚速度堪比火箭。

香港醫療｜2.收費問題

沒買任何保險的情況下，救護車，連超聲波、X片、抽血、驗尿及開藥總共只需$180，惟抽血用注射器抽，未有使用血針，認為「有點恐怖」；假如住院病患則收取$120一日，費用已包含陪護費、餐飲費、護理費、床位費、診察費及所有治療費藥費，價格極便宜。

香港醫療｜3.環境衛生

醫院場內、廁所全部一塵不染，地面、檯面所有見到的地方都很乾淨，而且很安靜。

香港醫療｜4.診斷問題

由於事主丈夫自己亦行從醫10幾年，因此在車上便已猜想病情可能是結石痛，但亦可能是急性闌尾炎，最後院方確認為結石痛，到院開處方相關藥物、施打止痛針及服藥後便已立即緩解，未有耽誤病情。

香港醫療｜5.服務態度

醫生護士態度都很好。

香港醫療｜網民分享體驗大感認同 僅1原因表示質疑

不少網民強調，非香港身分人士使用當地醫療，費用絕不會如此便宜，對此網民再補充強調，指丈夫行醫雖於內地行醫數10年，但已辭職帶孩子來港讀書，夫妻目前已取得香港身份，強調內文為符合資格人士的收費，遊客等非符合資格人士收費則會較為高昂。

不過都有不少網民都大讚香港醫療極快速且安心，除了輪候時間太久，其他方面都非常先進，紛紛分享香港求醫體驗，惟部分內地網民認為如非香港身分價格不可能這樣便宜：「外地人來最少幾萬吧…」

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資料來源：小紅書@內地醫生在香港就醫後怎麼說

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