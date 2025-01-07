心臟健康｜心房顫動中風率高五倍　新型薄血藥更安全保障

心房顫動（房顫）有如「隱形計時炸彈」，約九成患者並沒有出現任何病徵，因此難以及早察覺患病；亦有不少患者在出現中風後，才發現是由房顫所致。有見及此，有心臟科專科醫生建議高危人士，應定期進行身體檢查，早日揪出病魔極為重要。此外，房顫亦會增加患者的中風機率高達五倍，因此有不少患者需要長期服用薄血藥物，以減低中風危機。近年有新型薄血藥物，備有「逆轉針劑」的解藥，萬一患者突發性出血或需要緊急接受手術時，可即時以解藥避免大量出血，為患者提供多一個安全保障。

高危人士定期驗身

房顫是常見的心律不整，平均每百人便有一人患上。而隨年齡增長，患病的風險亦會隨之攀升。心臟科專科郭俊傑醫生指出，65歲以上的人士，其後每增加10歲，罹患房顫的風險便會倍增。此外，高血壓、糖尿病、肥胖、肺病、甲狀腺疾病及睡眠窒息症等患者，都屬於房顫的高危人士，並應定期接受身體檢查，及早發現，及早治療。

間歇病徵難捉摸

一般患者在房顫的發病初期，只會間歇性地出現病徵。假如患者不及時接受適當治療，病情或會惡化至持續性的房顫，甚至演變成永久性的病情。「病情惡化，更可損害心臟結構，同時削弱治療的成效，及增加復發風險。」郭醫生補充。

醫生診斷時，會先為患者「把脈」，以初步了解其脈搏跳動的節奏規律，並且會安排患者進行心電圖檢查，助醫生準確地掌握患者的病情。郭醫生指出，由於部分患者屬間歇性的房顫，或會在檢查的當下沒有出現任何異常。因此，此類患者需要配戴或植入心率監測儀，作長時間的心律監控。此外，現時亦有獲得美國食品藥物管理局認可的智能手錶，助患者初步監察心律情況。

當患者確診房顫後，醫生會進一步為患者安排心臟結構評估，檢查心臟是否發大，心瓣會否閉合不全、心血管是否阻塞等，以更全面地掌握病情，並作出相應治療。

新型薄血藥出血風險低

「在治療方面，醫生需要同時兼顧控制患者的心律，更要預防中風。」郭醫生說。由於房顫會導致患者的血液運行不順，並且容易於心房形成血塊，一旦這些血塊隨血液流動至腦部，便會造成缺血性中風。

傳統薄血藥如華法林，可減少血塊的形成，但患者另一方面卻需要承受服藥後增加出血的風險。此外患者亦需要每2至4星期定期驗血，以監測凝血指數維持在安全水平。郭醫生表示，近年有新一代薄血藥推出，其出血風險低，患者亦不需定期驗血，便可達至預防中風的效果。此外，新型藥物亦備有針對性的「逆轉針劑」，當患者萬一遇到意外或需要緊急接受手術時，可即時中和藥物的作用，有助減低出血狀況，並降低患者於手術期間的過度出血風險。

郭俊傑醫生最後提醒，不同治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

▲ 心臟科專科郭俊傑醫生

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