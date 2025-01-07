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醫療服務｜內地醫生親歷香港急救車送院服務　細數5點好評打破「就醫難」印象

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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內地醫生親歷香港急救車送院服務，細數5點好評打破「就醫難」印象。

就醫輪候時間長且流程麻煩，是部分新來港人士及內地留學生對香港公立醫院的初印象。然而，日前有曾就職於內地醫院的醫生在小紅書發文，分享親歷香港醫療系統，細數5大就醫感受，感嘆：「其實也不是想像中那樣」。

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就醫服務｜內地醫生細數5大就醫感受

該名醫生透過妻子的小紅書賬戶以「內地醫生在香港就醫後怎麼說」為題發帖，分享就醫感受，以從醫10年的醫生視角看待香港醫院，「五星好評，可能大家所了解的都是就醫難，其實也不是想像中的那樣」。

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首先，救護車速度快。他表示早前突然感到腹部有強烈痛感，並直冒冷汗，遂撥打急救電話，對方引導其如何應對，「通話還沒結束，救護車就已經感到」，他形容救護車速度「堪比火箭」。

其次，醫院收費合理。他稱在沒有購買任何保險的情況下，「救護車、B超、X片、酬謝、驗尿、開藥一起180元（但是他們抽血用注射器，不是採血針，還是有點恐怖）」，不過樓主補充稱因為自己是香港身份，所以就醫費用並不會太高。

第三，醫院衛生環境良好，「醫院廁所都是一塵不染，地面、檯面能看到的地方都很乾淨，而且很安靜，環境衛生店讚」。

第四，醫生診斷無誤且及時。「因為自己從醫10年，在車上的時候猜想可能是結石痛，也可能是急性闌尾炎，最終確實是結石痛，醫院開了相關藥物，打了止痛針，吃了藥就立刻緩解，一點也沒耽誤病情」。

第五，樓主稱讚醫生和護士的態度都很好。

有網民亦分享類似經歷，指香港救護車服務效率高，且辦事周到。（資料圖片）

就醫服務｜就醫經歷打破「就醫難」印象

樓主補充稱，分享此次就診經歷初心是「因為很多像我們不是土生土長的香港人，很多是沒有去過醫院的，對醫院是恐懼的，總之這次就醫體驗很好，不管是站在患者角度，還是站在曾經內地醫院待了十多年的醫生來說，都很好，畢竟在醫院呆過這麼多年，可以看到更多優缺點」。

該帖引來不少網民討論，有人認為樓主的總結中肯，並分享自己的就醫經歷，「說真的，香港的救護車服務比起世界各地都還要好，我試過小孩子幾歲的時候撞到馬桶邊，口有少少流血，嚇得我立即999，結果很快已經止了血，人員打上來說已經在樓下，我說不用上來，他們還會說我們想上來看一看孩子是不是真的沒有事，非常好」。

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