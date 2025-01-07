農曆新年2025｜金蛇賀年禮盒精選全推介　望月推Pokemon禮盒吸睛

▲ 皇玥新年系列送禮禮盒。

還有不到一個月就到農曆新年，大家預備好賀年禮品沒有？以下精選3個品牌，涵蓋各種口味和包裝，送禮自用都體面十足。

皇玥10款新年系列

皇玥今年一口氣推出10 款新年系列送禮禮盒，包括： 皇至尊新年禮盒、新年特級精選禮盒、新年金裝精選禮盒、新年品味精選禮盒、新年經典精選禮盒、蛇年經典精選禮盒、新年精選八味蝴蝶酥禮盒、新年精選蜂巢蛋卷禮盒、新年精選八味脆曲奇禮盒，以及古法黑糖年糕禮盒。

▲ 皇至尊新年禮盒

當中以新年全盒為設計概念的皇至尊新年禮盒（原價$888，優惠價$798），內有14 種不同款式、口味的餅食，包括黃金脆條、原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥、椰絲蝴蝶酥、榛子蝴蝶酥、原味蜂巢蛋卷、椰汁蜂巢蛋卷、伯爵茶蜂巢蛋卷、咖啡蜂巢蛋卷、牛油脆曲奇、榛子脆曲奇、黃金脆曲奇、開心果脆曲奇及豆沙唐果子，十分豐富。

新年特級精選禮盒 （原價$398，優惠價$338）以喜慶大紅炮仗香港地標包裝，如山頂凌霄閣、會展中心和摩天輪等等的特色設計，作為送給本地還是外國朋友，都滿有白香港的新年過節氣氛。內含48件餅食如黃金脆條、原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥、原味蜂巢蛋卷、椰汁蜂巢蛋卷、牛油脆曲奇及榛子脆曲奇等。

另有新年金裝精選禮盒 （原價$308，優惠價$268）及新年品味精選禮盒 （原價$268，優惠價$228）。

▲ 八味蝴蝶酥禮盒

此外，皇玥的皇牌產品之一蝴蝶酥，新年精選八味蝴蝶酥禮盒（原價$308，優惠價$268） 精選48款最受歡迎的蝴蝶酥口味，包括原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥、榛子蝴蝶酥、椰絲蝴蝶酥、芝麻蝴蝶酥、五穀籽蝴蝶酥、杏仁蝴蝶酥及海鹽蝴蝶酥。

望月Pokemon

香港烘焙品牌「望月」今年首次推出瑤柱蘿蔔糕及薑汁黑糖年糕兩款足料賀年糕點，嚴選本地新鮮食材入饌，呈現原汁原味的本土風味，為新春送禮增添更多窩心選擇。

全新口味開心果曲奇、奶茶曲奇新春期間登場外，同時推出全新設計的新古典花鳥水墨畫風格禮盒，包裝糅合水墨之美與大自然的山水花鳥，祝願新的一年春與人宜。在這份充滿春意的禮盒中。

除了賀年禮盒，Pokemon 2025 年特別版系列禮盒相信成為小朋友及Pokemon粉絲提供更多驚喜選擇。Pikachu 穿上超萌賀年新裝向大家拜年，童趣姿勢與過年節慶風相映成趣。今年更首度有妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、卡比獸、快龍及耿鬼曲奇或蝴蝶酥賀年小禮盒，為粉絲和收藏家帶來驚喜。

新影片推介：

Lady M賀年脆卷

Lady M 今年則推出 2025 蛇年限定「新春賀年脆卷禮盒」，這款優雅的脆卷禮盒，以喜慶紅色及金色為主調，搭配貴氣典雅的喜蛇及繁花裝飾，象徵福氣與財富。外型設計獨特，打開禮盒，精緻喜蛇蘊藏4款口味的脆卷，包括：朱古力榛子橙香忌廉、椰子忌廉、覆盆子忌廉和雲呢拿忌廉，隨意扭動設計，更可令喜慶小蛇更栩栩如生。

此外，禮盒內亦有精美的亮片利是封，抖動金色的閃片，造工大方得體。每個禮盒均配以同一系列的新春手抽袋，並附有心意卡為親友送上新年祝福，迎接蛇年的到來。 新春賀年脆卷禮盒（原價：$688，即日至年 1月19日早鳥優惠價：$638）

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