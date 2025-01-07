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KK園區丨內地演員星星赴泰疑被賣豬仔近況曝光　另一男藝人靠一招甩身後爆內幕

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地演員星星赴泰疑被賣入KK園區近況曝光。

【星星／王星 / KK園區／詐騙集團 / 徐大久】曾經參演多套電視劇的內地演員王星（星星）在泰國邊境湄索縣失蹤，懷疑被拐騙到緬甸詐騙園區「KK園」。

據王星的女友「嘉嘉」於周日（5日）晚上在社交平台發貼求助，指王星早前在一個演員接戲的微信群組中收到臨時演員試鏡通告，試鏡通過後便打算前往泰國進入劇組。於上周五（3日）乘坐飛機由上海飛抵泰國曼谷，但中午坐上由劇組安排的車輛後隨即失去聯繫。

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KK園區丨徐大久揭王星近況

事件經由多位內地明星轉發後迅速引起社會關注，中國駐清邁總領館證實已接到親屬求助。

中國駐清邁總領館工作人員表示：「1月3日的時候，我們館就已經接到了這個當事人親屬來電，然後就這個當事人在湄索失蹤的情況向我館求助，接下來我館也會繼續按照有關規定持續跟蹤這個案件的進展。」

另一位內地演員徐大久向網民透露表示自己與王星家屬取得聯繫，稱：「有聯繫到，目前王星已經進入園區，頭髮都剃了，也拍了影片，但不方便出示，他是第三批，我是第二批，我現在可以確定，他已經在苗瓦底（緬甸東南部的城市）。」

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KK園區丨徐大久提醒小心

徐大久憶述，稱自己曾有過與王星一樣的經歷，亦被拐騙至泰國拍攝，但所幸他及時發現劇組有問題，最終成功出逃。徐大久亦向網民提出忠告：「目前泰國是安全的，過來旅遊可以，如果你是過來工作的，尤其是劇組拍攝的，千萬不要來，全是假的。」

他補充說道，「機票之所以訂在曼谷機場，是要讓來的人有安全感，但隨後會被車載走，上了車之後就不安全了」。

徐大久在出發前問泰國的朋友，發現飯店訂在5小時遠的地方，於是下機找藉口在附近飯店休息，並慶幸最後沒有去。他聲稱發現，自己出海關時，回程機票就被退掉，劇組聲稱是助理不小心退掉，並重新幫他重訂一張價值一萬的回程機票。他提醒，這種回程機票通常是訂最貴的那一種，因為退票免費。

有業界人士透露，近期在演員招募群組中不時可以看到前往泰國拍攝短劇的通告，而且薪酬比在內地拍攝更高，目的是誘騙一些缺乏經驗的新人。

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