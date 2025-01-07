  • 17°C
香港時間：202517日 (二) 21:17

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠　熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠，熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥。

【Urban Bakery/石塘坊/結業潮】位於石塘坊轉角處的香港大學港鐵站對面的連鎖麵包店Urban Bakery，大清早麵包香氣撲鼻，深受大學生和上班族的喜愛。該店突然宣布結業，讓附近的街坊感到惋惜。

最新影片︰

童學園
校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

結業潮｜石塘咀分店開業2年

Urban Bakery石塘坊店於2022年開業，店舖以優質法國A.O.P.產地認證牛油製作的牛角酥而聞名，顧客一出港鐵口便能聞到陣陣香氣，所有麵包均為自製現烤，陸續出爐。為迎合石塘咀社區特色，Urban Bakery的裝潢特別融入香港經典「電車」主題，店外還設有少量座位，方便顧客悠閒享用麵包、歎住咖啡打靚卡！

點擊圖片放大
+8
+7

結業潮｜門外張貼停業告示 學生摸門釘

TOPick記者近日途經Urban Bakery石塘坊店時，發現店外已加上圍欄，門外的桌椅已搬走，只剩下燈箱招牌。門外張貼的暫停營業通知上寫道：「為配合本公司業務發展，由2024年12月31日起，石塘咀分店將會暫停營業。請移玉步到其他分店。」

公告中提到的港島區兩間分店分別位於中環太子大廈和銅鑼灣京華中心，其餘8間店部分位於超市內，包括尖沙咀K11、朗豪坊、德福廣場、沙田圍方、馬鞍山迎海薈、將軍澳PopCorn及將軍澳中心，還有一間位於新世紀廣場的Urban Dining Cafe。

當日早上，有3、4名學生在店外「摸門釘」，大概是假期後首個開學日才得悉分店結業，並表示在附近很難再吃到香脆的牛角酥，他們都感到相當惋惜！

點擊圖片放大
+13
+12

結業潮｜法國優質A.O.P.牛油製

Urban Bakery皇牌熱賣的牛角酥，口味包括原味、焦糖、芝士及朱古力味等，每款牛角酥也香酥滋味，口感鬆化，味道濃郁，焦糖香甜，䶢香芝士美味，朱古力味道香濃，絕對是大夥人派對聚會的法式甜點首選！除了多款口味的牛角酥外，256層手工拿破崙酥蛋糕、牛油軟法包及無麩質麵包等產品也非常搶手，價格亦相當合理。

更多相關內容︰

結業潮︱韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」　攻港8年下月全線結業

結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業　全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人

結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業　曾推$40抗疫餐

結業潮｜台式火鍋店「火鍋撚」全線結業　中環最後分店開業7年本月執笠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
今日 13:15
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
戲院結業潮｜屯門4大戲院避過執笠潮 　街坊拆解5大逆市之道
11:53 2025/01/06
戲院結業潮｜屯門4大戲院避過執笠潮 　街坊拆解5大逆市之道
結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業　曾推$40抗疫餐
10:59 2025/01/06
結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業　曾推$40抗疫餐
結業潮︱元朗30年老店松記燒鵝飯店過年前結業　曾因一事惹爭議？【附地址】
10:57 2025/01/03
結業潮︱元朗30年老店松記燒鵝飯店過年前結業　曾因一事惹爭議？【附地址】
結業潮｜台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業　買第2杯享半價優惠
10:58 2025/01/03
結業潮｜台灣人氣鮮芋仙旺角店1月中旬結業　買第2杯享半價優惠
結業潮︱元朗Omakase始祖「壽司之神」宣布3月結業　開業11年午餐呢個價錢就食到
18:24 2025/01/03
結業潮︱元朗Omakase始祖「壽司之神」宣布3月結業　開業11年午餐呢個價錢就食到
結業潮｜台式火鍋店「火鍋撚」全線結業　中環最後分店開業7年本月執笠
16:41 2025/01/03
結業潮｜台式火鍋店「火鍋撚」全線結業　中環最後分店開業7年本月執笠
結業潮｜Big C超市曾揚言開99間分店　關閉尖沙咀旗艦店解釋1原因離場
17:41 2025/01/02
結業潮｜Big C超市曾揚言開99間分店　關閉尖沙咀旗艦店解釋1原因離場
結業潮｜日本過江龍燒肉放題「宮崎肉本舖」結業　攻港不足3年食客嘆可惜：質素好好
12:41 2025/01/02
結業潮｜日本過江龍燒肉放題「宮崎肉本舖」結業　攻港不足3年食客嘆可惜：質素好好

你可能感興趣

結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
今日 13:15
結業潮︱王牌冰室兩年內執9間　直擊最後一間鰂魚涌店結業
戲院結業潮｜屯門4大戲院避過執笠潮 　街坊拆解5大逆市之道
11:53 2025/01/06
戲院結業潮｜屯門4大戲院避過執笠潮 　街坊拆解5大逆市之道
結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業　曾推$40抗疫餐
10:59 2025/01/06
結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業　曾推$40抗疫餐
結業 商舖 麵包 中西區 香港大學 港鐵

最高瀏覽

KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
KK園區丨胞弟證王星今將被送回泰國　泰警公布疑似星星近照令人憂心
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間16:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣
香港醫療｜內地醫生腹部劇痛親歷香港救護車送院　5大「用後感」惹議：不是想像中那樣