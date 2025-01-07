結業潮｜連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠　熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥

▲ 連鎖麵包店Urban Bakery「電車」主題店執笠，熱賣法式牛角包+256層拿破崙酥。

【Urban Bakery/石塘坊/結業潮】位於石塘坊轉角處的香港大學港鐵站對面的連鎖麵包店Urban Bakery，大清早麵包香氣撲鼻，深受大學生和上班族的喜愛。該店突然宣布結業，讓附近的街坊感到惋惜。

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結業潮｜石塘咀分店開業2年

Urban Bakery石塘坊店於2022年開業，店舖以優質法國A.O.P.產地認證牛油製作的牛角酥而聞名，顧客一出港鐵口便能聞到陣陣香氣，所有麵包均為自製現烤，陸續出爐。為迎合石塘咀社區特色，Urban Bakery的裝潢特別融入香港經典「電車」主題，店外還設有少量座位，方便顧客悠閒享用麵包、歎住咖啡打靚卡！

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結業潮｜門外張貼停業告示 學生摸門釘

TOPick記者近日途經Urban Bakery石塘坊店時，發現店外已加上圍欄，門外的桌椅已搬走，只剩下燈箱招牌。門外張貼的暫停營業通知上寫道：「為配合本公司業務發展，由2024年12月31日起，石塘咀分店將會暫停營業。請移玉步到其他分店。」

公告中提到的港島區兩間分店分別位於中環太子大廈和銅鑼灣京華中心，其餘8間店部分位於超市內，包括尖沙咀K11、朗豪坊、德福廣場、沙田圍方、馬鞍山迎海薈、將軍澳PopCorn及將軍澳中心，還有一間位於新世紀廣場的Urban Dining Cafe。

當日早上，有3、4名學生在店外「摸門釘」，大概是假期後首個開學日才得悉分店結業，並表示在附近很難再吃到香脆的牛角酥，他們都感到相當惋惜！

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結業潮｜法國優質A.O.P.牛油製

Urban Bakery皇牌熱賣的牛角酥，口味包括原味、焦糖、芝士及朱古力味等，每款牛角酥也香酥滋味，口感鬆化，味道濃郁，焦糖香甜，䶢香芝士美味，朱古力味道香濃，絕對是大夥人派對聚會的法式甜點首選！除了多款口味的牛角酥外，256層手工拿破崙酥蛋糕、牛油軟法包及無麩質麵包等產品也非常搶手，價格亦相當合理。

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