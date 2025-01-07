親子自助餐優惠｜尖沙咀朗廷酒店自助餐買一送一　$222起任食長腳蟹/生蠔/龍蝦

▲ 尖沙咀朗廷酒店自助餐買一送一！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】香港朗廷酒店推出自助餐買一送一優惠，人均$222起任食長腳蟹、凍瀨尿蝦，自助晚餐更供應生蠔、雪場蟹腳、醬燒波士頓龍蝦，非常抵食，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜朗廷酒店自助午餐

香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助餐買一送一，自助午餐精選推介包括生蠔（只限周末及公眾假期供應）、長腳蟹、麵包蟹、凍瀨尿蝦等海鮮。熱葷有、燒紐西蘭大骨扒、紅酒雜菜燴牛尾、醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口、茶煙燻盲曹魚柳、紅酒燴鴨腿、花彫辣酒煮東風螺等等。

【KKday 買一送一】自助午餐

用餐時間：星期一至五 12:00 - 14:30

優惠價：$490/2位，平均$245/位（原價$898/2位）

【KKday 65 折】自助午餐

用餐時間：星期一至五 12:00 - 14:30

優惠價：

成人$306/位，小童（4至11歲）及長者（65歲或以上）$224/位（原價 成人$449/位，小童及長者$328/位）

用餐時間：星期六至日及公眾假期 11:30 - 15:00

優惠價：

成人$404/位，小童（4至11歲）及長者（65歲或以上）$291/位 （原價 成人$592/位，小童及長者$427/位）

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自助餐優惠｜朗廷酒店鮑魚自助晚餐

鮑魚自助晚餐供應新鮮活蠔、雪場蟹腳、麵包蟹、潮式凍蟹等海鮮及刺身。熱葷更有黃金龍蝦醬燒波士頓龍蝦、西班牙脆皮燒乳豬、磯煮鮑魚、煙肉芝士焗 蠔、泰式咖哩炒蟹、花彫醉蝦、紅酒雜菜燴牛尾、慢燒紐西蘭香草羊架、泰式阿萊烤雞、鮑魚荷葉海鮮 飯等等。

【KKday 買一送一】鮑魚自助晚餐

用餐時間：星期一至四 18:00 – 22:00

優惠價：$922/2位，平均$461/位（原價$1,690/2位）

用餐時間：星期五至日 18:00 – 22:00

優惠價：$994/2位，平均$497/位（原價$1,822/2 位）

【KKday 65 折】鮑魚自助晚餐

用餐時間：星期一至四 18:00 – 22:00

優惠價：

成人$576/位，小童（4至11歲）及長者（65歲或以上）$366/位（原價 成人$845/位，小童及長者$537/位）

用餐時間：星期五至日及公眾假期 18:00 – 22:00

優惠價：

成人 $621/位，小童（4至11歲）及長者（65歲或以上）$404/位（原價 成人$911/位，小童及長者$592/位）

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