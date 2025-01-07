  • 19°C
香港時間：202517日 (二) 13:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職業謬誤︱TVB前女主持轉行做性治療師　曝職場騷擾被指「性工作者」：問我係咪會手口並用

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

TVB前女主持轉行做性治療師　曝職場騷擾被指「性工作者」：問我係咪會手口並用

【性治療師／何慕詩／方健儀／職場騷擾／性騷擾】容易令人誤會的職業？TVB前女主持何慕詩（Cynthia）自2009年轉行成為性治療師，日前登上前TVB主播方健儀YouTube頻道做嘉賓，受訪期間透露在職場上遇過不少「性騷擾」，令她大感受冒犯。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

何慕詩畢業於美國波士頓大學傳播學院電影與電視系，早年在TVB主持資訊節目《全線大搜查》，至2000年轉投亞視，成為「六合彩女郎」備受力捧，不但電視台工作接不停，甚至有拍電影的機會。不過，正當她演藝事業如日中天時，她卻選擇約滿後不續約，跳出舒適圈重新求學。

對此，何慕詩曾在節目中表示，因感覺做藝人比較被動，壽命短，總有被淘汰的一天，所以才想另謀出路。加上一直對醫學領域感興趣，當中十分看好「性治療行業」前景，曾在接受TOPick訪問時稱「當時香港不太看重性健康，社會亦未有足夠的開放程度。希望在社會夠開放時，可以用專業幫助人」。於是，她在2009年前往澳洲悉尼大學，完成「性健康輔導治療」碩士課程，投入性治療師身份。

點擊圖片放大
+9
+8

曝職場騷擾 收過性器官照片

近日，何慕詩受邀做前TVB主播方健儀YouTube頻道《女人方言》嘉賓，期間被問到會否有人用「有色眼鏡」看待其職業，何慕詩坦言在工作上確實經常受到性騷擾，甚至連朋友都不了解其職業，出言冒犯。她舉例稱，曾有一位朋友知道她做性治療師後，問她假如有位男士不舉，如何替病人治療。何慕詩就解釋會透過談話療法或心理治療；但對方卻質疑，不可能單憑語言就可令病人「重振雄風」。何慕詩無奈：

其實佢係想直接問我，假如病人唔得嘅話，我係咪會手口並用去幫佢做到得。

方健儀聽後，直言外界誤會、將何慕詩當作是「性工作者」或「性服務提供者」，何慕詩亦表示十分認同這處境。

此外，方健儀向何慕詩提到，自己曾收過性器官照片。何慕詩有感共鳴：

都多嘅，有啲人唔知係咪想尋求協助，但就話你幫唔幫到我呀？跟住就收到器官相……我仲收過精液信件。

她表示，其實這些人是對她的職業有成見，但這種「求助」做法無助解決問題，只是想撩起她某些反應，類似「雨衣怪客」。

點擊圖片放大
+8
+7

月薪高達10萬

其實，何慕詩在早前接受TOPick訪問時已解釋，性治療師主要處理與心理健康有關的問題，比如俗稱不舉的陽痿，又稱勃起功能障礙；如屬生理問題，則宜找醫生處理。而她的工作範圍主要分為3類：

  • 處理性功能障礙。比如性交時感覺疼痛、力不從心及性交恐懼等。
  • 同性戀人士。比如他們不懂性愛做法，或是家人無法接受其性取向。
  • 治療性別認同障礙者。比如易服癖、沉迷召妓人士。

何慕詩指個案有千奇百怪，但她會逐一引導客人分享(open-up)，找出問題的根源，並解釋利弊、風險。原則只有一個，「無論如何，都不能強迫客人改變，必須尊重客人意願」：

曾有家長迫10歲小孩來，想叫我把他變成異性戀…… 

另外，何慕詩又透露性治療師「收入滿缽」。以她的看症日程計算，每星期會見客3至4天，每日最多見4個，每小時收費為$1200至$1500，月薪隨時可高達10萬元。現時，何慕詩經常登上不同媒體節目擔任嘉賓，及參與不少講座，分享專業知識，確實比做藝人時更自由、更不愁「無工開」。

入行條件

何慕詩在TOPick訪問中亦提到，其實入這行業並不難，以她所就讀的澳洲悉尼大學完成「性健康輔導治療」碩士課程為例，是一個3年制遠距離課程，1星期要交2篇文章，更要先後在香港及澳洲實習。現時她是澳洲性教育、研究及治療專業考會(ASSERT)會員。

何慕詩又指，自己可能天生較大膽，入行時沒有特別感受到難題。不過她强調，性治療師不能以「有色眼鏡」看待他人，這是非常重要的條件：

你要夠開放，不要用有色眼鏡看人。

何慕詩最後在訪問中總結，慨嘆見過很多客人都是專業人士，但再多的金錢都無法排解他們生活的壓力，「其實性問題來源之一正是生活壓力，以致我們不能兼顧對方的情緒及感受」。

她指出，健康的性關係是兩人有美好的溝通、愛對方多於愛自己等。不少戀人如出現性冷感，根源可能是雙方未有好的協調，或是在性生活上變得懶惰。何慕詩鼓勵大家，多釋出5種「愛的語言」：

  • 肯定的言語
  • 精心的時刻
  • 接受禮物
  • 服務的行動
  • 身體的接觸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感
00:00 2024/10/28
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
19:12 2024/10/25
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
男士健康｜17歲中學生不舉揭1原因致性功能障礙　醫嘆：多年來最年輕案例
16:55 2024/03/22
男士健康｜17歲中學生不舉揭1原因致性功能障礙　醫嘆：多年來最年輕案例

你可能感興趣

Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感
00:00 2024/10/28
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
19:12 2024/10/25
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
男士健康｜17歲中學生不舉揭1原因致性功能障礙　醫嘆：多年來最年輕案例
16:55 2024/03/22
男士健康｜17歲中學生不舉揭1原因致性功能障礙　醫嘆：多年來最年輕案例
網絡熱話 健康問題 性教育 性騷擾 主播 綜藝節目

最高瀏覽

離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
急症室最長等候時間（01月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月07日 時間12:05）
遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑
遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑
生死教育︱83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　8人照顧養老生活笑談歸宿：我決定喺香港死
生死教育︱83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　8人照顧養老生活笑談歸宿：我決定喺香港死
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重