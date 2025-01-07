職業謬誤︱TVB前女主持轉行做性治療師　曝職場騷擾被指「性工作者」：問我係咪會手口並用

▲ TVB前女主持轉行做性治療師 曝職場騷擾被指「性工作者」：問我係咪會手口並用

【性治療師／何慕詩／方健儀／職場騷擾／性騷擾】容易令人誤會的職業？TVB前女主持何慕詩（Cynthia）自2009年轉行成為性治療師，日前登上前TVB主播方健儀YouTube頻道做嘉賓，受訪期間透露在職場上遇過不少「性騷擾」，令她大感受冒犯。

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何慕詩畢業於美國波士頓大學傳播學院電影與電視系，早年在TVB主持資訊節目《全線大搜查》，至2000年轉投亞視，成為「六合彩女郎」備受力捧，不但電視台工作接不停，甚至有拍電影的機會。不過，正當她演藝事業如日中天時，她卻選擇約滿後不續約，跳出舒適圈重新求學。

對此，何慕詩曾在節目中表示，因感覺做藝人比較被動，壽命短，總有被淘汰的一天，所以才想另謀出路。加上一直對醫學領域感興趣，當中十分看好「性治療行業」前景，曾在接受TOPick訪問時稱「當時香港不太看重性健康，社會亦未有足夠的開放程度。希望在社會夠開放時，可以用專業幫助人」。於是，她在2009年前往澳洲悉尼大學，完成「性健康輔導治療」碩士課程，投入性治療師身份。

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曝職場騷擾 收過性器官照片

近日，何慕詩受邀做前TVB主播方健儀YouTube頻道《女人方言》嘉賓，期間被問到會否有人用「有色眼鏡」看待其職業，何慕詩坦言在工作上確實經常受到性騷擾，甚至連朋友都不了解其職業，出言冒犯。她舉例稱，曾有一位朋友知道她做性治療師後，問她假如有位男士不舉，如何替病人治療。何慕詩就解釋會透過談話療法或心理治療；但對方卻質疑，不可能單憑語言就可令病人「重振雄風」。何慕詩無奈：

其實佢係想直接問我，假如病人唔得嘅話，我係咪會手口並用去幫佢做到得。

方健儀聽後，直言外界誤會、將何慕詩當作是「性工作者」或「性服務提供者」，何慕詩亦表示十分認同這處境。

此外，方健儀向何慕詩提到，自己曾收過性器官照片。何慕詩有感共鳴：

都多嘅，有啲人唔知係咪想尋求協助，但就話你幫唔幫到我呀？跟住就收到器官相……我仲收過精液信件。

她表示，其實這些人是對她的職業有成見，但這種「求助」做法無助解決問題，只是想撩起她某些反應，類似「雨衣怪客」。

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月薪高達10萬

其實，何慕詩在早前接受TOPick訪問時已解釋，性治療師主要處理與心理健康有關的問題，比如俗稱不舉的陽痿，又稱勃起功能障礙；如屬生理問題，則宜找醫生處理。而她的工作範圍主要分為3類：

處理性功能障礙。比如性交時感覺疼痛、力不從心及性交恐懼等。

同性戀人士。比如他們不懂性愛做法，或是家人無法接受其性取向。

治療性別認同障礙者。比如易服癖、沉迷召妓人士。

何慕詩指個案有千奇百怪，但她會逐一引導客人分享(open-up)，找出問題的根源，並解釋利弊、風險。原則只有一個，「無論如何，都不能強迫客人改變，必須尊重客人意願」：

曾有家長迫10歲小孩來，想叫我把他變成異性戀……

另外，何慕詩又透露性治療師「收入滿缽」。以她的看症日程計算，每星期會見客3至4天，每日最多見4個，每小時收費為$1200至$1500，月薪隨時可高達10萬元。現時，何慕詩經常登上不同媒體節目擔任嘉賓，及參與不少講座，分享專業知識，確實比做藝人時更自由、更不愁「無工開」。

入行條件

何慕詩在TOPick訪問中亦提到，其實入這行業並不難，以她所就讀的澳洲悉尼大學完成「性健康輔導治療」碩士課程為例，是一個3年制遠距離課程，1星期要交2篇文章，更要先後在香港及澳洲實習。現時她是澳洲性教育、研究及治療專業考會(ASSERT)會員。

何慕詩又指，自己可能天生較大膽，入行時沒有特別感受到難題。不過她强調，性治療師不能以「有色眼鏡」看待他人，這是非常重要的條件：

你要夠開放，不要用有色眼鏡看人。

何慕詩最後在訪問中總結，慨嘆見過很多客人都是專業人士，但再多的金錢都無法排解他們生活的壓力，「其實性問題來源之一正是生活壓力，以致我們不能兼顧對方的情緒及感受」。

她指出，健康的性關係是兩人有美好的溝通、愛對方多於愛自己等。不少戀人如出現性冷感，根源可能是雙方未有好的協調，或是在性生活上變得懶惰。何慕詩鼓勵大家，多釋出5種「愛的語言」：

肯定的言語

精心的時刻

接受禮物

服務的行動

身體的接觸

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