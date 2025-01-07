流感高峰期｜幼童流感個案持續上升　孔繁毅籲農曆新年前接種疫苗

▲ 幼童流感個案持續上升，孔繁毅籲農曆年前接種疫苗。

【流感 / 流感高峰 / 孔繁毅 】衞生防護中心早前預計本港可能在未來一至兩周踏入流感季節。港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅表示，聖誕新年過後，不少市民外遊後感染流感，現時本港流感的活躍程度已達到世衞基線水平，並有繼續上升的趨勢。

孔繁毅在電台節目表示，因流感併發症入院的長者或長期病患者亦有增加，預料農曆新年前後，會進入流感高峰期。目前主要是5歲或以下幼童的感染率升幅較大，幼稚園及小學爆發流感的風險較高，雖然疫苗接種比率較往年高，但只佔整體5至6成，仍未達標，呼籲家長在農曆新年前，盡快為幼童接種流感疫苗。

去年的流感高峰持續28周，不過兒童或長者的流感疫苗接種比率較往年高，令整體社區流感免疫力較高，預計今次流感高峰期有機會比去年短，但有可能出現兩種流感同時爆發的「雙高峰」。先爆發H1甲型流感，3至4月再爆發H3流感，到夏季亦有機會出現一個較小的H3流感高峰。孔繁毅指，「雙高峰」的情況一般不會持續太久，約1個月時間或更短，當H1的感染人數越來越多，整體免疫力足夠時就會回落。

▲ 孔繁毅表示，因流感併發症入院的長者或長期病患者亦有增加，預料農曆新年前後，會進入流感高峰期。（資料圖片）

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