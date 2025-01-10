卵巢囊腫｜39歲前女模腹痛求醫揭罹罕癌　術後腫瘤破裂須切8器官保命

【卵巢囊腫／腹膜假黏液瘤／癌症】女士們切勿輕視經痛問題！英國一名前女模特兒起初以為經痛求醫，揭有卵巢囊腫且患罕見癌症，不幸地術後因為腫瘤爆裂導致癌細胞擴散，需要切除8個器官保命。

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綜合外媒《BBC》報道，現年39歲英國前模特兒Faye Louise在2023年春天開始有腹痛問題，起初只以為是經痛。後來求醫做超音波檢查時，發現有卵巢囊腫遂接受手術切除。沒想到術後才得悉自己罹癌，是一種罕見的「腹膜假黏液瘤」（pseudomyxoma peritonei）。

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卵巢囊腫｜腫瘤破裂 切除８器官保命

Faye術後由於腫瘤破裂，導致癌細胞擴散，醫生建議她切除身上一共8個器官，包括脾臟、膽囊、闌尾、卵巢、子宮、輸卵管、肚臍及大小網膜，還有肝臟的一部分，橫隔膜與骨盆也需另行做處置。

現時她已經戰勝癌魔，只需每年11月定期覆診就可以。她指出，當時確診罕見癌症後有想過自己的身後事，亦曾經對生命感到絕望，但現在康復後更希望積極生活：

每年11月檢查的結果好壞將會決定那一年的聖誕如何過，雖然過程漫長，但必須繼續前進，永不放棄。

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Faye繼續回到蓋特威克機場（Gatwick Airport）擔任航班調度人員，她表示雖然這份工作非常消耗體力，但她喜歡航空業，對於能夠重返崗位非常高興。

卵巢囊腫｜5種卵巢囊腫+4大徵狀

對於卵巢腫瘤的風險，本港婦產科醫生方秀儀早前接受訪問時曾表示，大部分卵巢腫瘤屬良性，多數發生於生育年齡的婦女身上，但青春期前的女生或更年期後的婦女也有機會出現。她續指，卵巢囊腫大致分為以下5種︰

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而且，大部分都可以沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有機會出現4大徵狀，女性可多加注意：

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