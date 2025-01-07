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念母恩｜鄭佩佩79歲冥壽原子鏸發文悼念　母親離世半年仍感不真實：這個假期很難過

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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鄭佩佩79歲冥壽，女兒原子鏸發長文悼念！

【鄭佩佩/原子鏸】武打女星鄭佩佩去年7月離世，享年78歲。昨日是其79歲冥壽，愛女原子鏸發長文悼念母親，自言這個假期很難過，因為往年的聖誕節、新年、媽咪生日，一家人都會聚在一起，今年卻失去了母親，令她覺得不真實。鄭佩佩育有3女1子，曾為追仔歷4次流產，為的就是幫傳統夫家繼後香燈，可惜最終換來一段失敗的婚姻！

鄭佩佩冥壽｜原子鏸發文悼念母親：第一個沒有你在的生日

鄭佩佩去年與世長辭，同年金馬獎獲頒終身成就獎 ，當時女兒原子鏸哭成淚人代領，足見對母親的不捨與思念。1月6日是鄭佩佩的79歲冥壽，原子鏸於社交平台發長文悼念，並將昔日跟母親的溫馨合照製作成短片，難過留言：「很難相信今天是第一個沒有你在這裡的生日。 每年的這個時候，聖誕節、新年、然後你的生日，曾經是我們可以一家人聚在一起的時光。 每年你一定會為我們計劃好事情，讓我們一家人在一起。」

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鄭佩佩冥壽｜母親離世半年仍感不真實

原子鏸自言跟兄弟姊妹雖已成年，追尋自己的人生道路，但媽咪總是將大家凝聚在一起，繼而沉痛表示：「而且，我不會撒謊，這個假期很難過……知道少了什麼……每天心裡仍然感受到你。我知道，直到我死去的那天，我總會有這種感覺。」

她指有時候某些事情會讓她想起母親，會讓她微笑，但有時候知道不能隨便打電話給母親和不能計劃共處時間，又會讓她心痛：

你離開我們已經快半年了，不知為何感覺還是不真實。

鄭佩佩冥壽｜擁有優秀母親而感到幸運

原子鏸感恩能有這麼一位母親：「我何其幸運能擁有如此優秀的母親。身為藝人和母親，是我最好的朋友，是我最大的粉絲，也是我無論什麼情況，我總能依靠的人。」她又表示感到奇怪，彷彿自己在香港當藝人的日子已是上輩子的事，生命中的那一部分似乎在母親離開那時逝去了，彷彿那個身份被抹去了，但是它永遠不會在她的記憶中被抹滅，並表示會珍惜那些回憶。

最後她謂：「我永遠愛你。你的孫子Matys也說:『你永遠在我心中，對吧媽媽？』祝我認識的最偉大的女人生日快樂。今天是你的 79 歲生日。」可見對母親的恩念之情有增無減。

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鄭佩佩冥壽｜事業如日方中選擇嫁人息影

鄭佩佩身為一代武打女星，卻在事業如日方中時跟富商原文通結婚，並且息影移居美國，更視生兒育女為婚姻的功課，可惜最終換來一段失敗的婚姻，令身心飽受煎熬，多年後她曾回憶道：「愛情結晶當然是有愛情之後才有，不是一項任務，但我很好強，我覺得不可能有我不會做的事，包括生兒子，所以我非要生一個兒子出來。」又謂：「以前覺得做一個好太太，首要的就是會生一個兒子，這是很封建的思想，但是我當時是非常封建。」

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鄭佩佩冥壽｜為追仔歷4次流產

正因為封建和好強，鄭佩佩經歷8次懷孕4次流產才成功追到兒子，最終她為前夫誕下3女1子，兩名女兒原麗淇和原子鏸曾先後在幕前發展，而孻仔原和玉就成為製作人及健身教練；原子鏸因獲得1999年港姐亞軍而被觀眾認識，不過她已離開香港娛樂圈一段日子。

雖然為夫家追仔成功，但不足以維繫兩人婚姻，二人於1987年離婚，鄭佩佩亦重新投入影壇，為生活奔波，但她並未有生前夫氣，還表示孩子給了她力量，讓她不會放棄，自己想給兒女做一個好榜樣。

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