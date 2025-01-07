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肺癌｜婦人照X光驚見3cm肺癌腫瘤　醫生揭丈夫1惡習累全家

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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一名6旬婦人照X光確診患上肺癌，陪診的兒子亦不斷咳嗽，後發現是亡夫1個惡習連累全家。

【肺癌／癌症／咳嗽／二手煙】一名6旬婦人照X光時發現肺部出現3cm大的腫瘤，而她的兒子亦在一旁不斷咳嗽，令她非常驚恐，因為其丈夫數年前亦是死於肺癌。經過醫生詢問之後，才發現是亡夫1個惡習導致全家受害。

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台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日在個人Facebook專頁上發文分享病例，表示該名婦人在接受健康檢查照X光時，發現肺部有一個3cm大的腫瘤，並確診為肺癌。婦人聽到診斷後隨即感到心驚膽顫，透露自己的丈夫幾年前便是死於肺癌，且當初發現時已是末期及肺積水，沒多久便撒手人寰。

肺癌｜丈夫生前1惡習致全家受害

醫生起初聽到夫妻兩人同患肺癌時，覺得很疑惑，好奇這個家庭到底發生了甚麼事，結果詢問之後發現，原來婦人的亡夫是一位重度吸煙的「煙鏟」，生前經常在家中吸煙。

對此醫生表示，過往有不少研究都指出女性比男性更加容易受到吸煙產品的傷害。如暴露在同樣的吸煙產品下，女性的致癌風險會高於男性，出現哮喘及呼吸道症狀的比例也高於男性；而就在婦人確診當下，一旁陪診的兒子也開始咳嗽起來。醫生就指出，小時候長期接觸二手煙的人士，長大後也會較容易成為哮喘病人，感嘆「家中一人抽煙，全家一起受害。」

更多相關報道：肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世  胞兄痛泣：還是沒能留住她

癌症殺手｜肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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癌症殺手｜罹患肺癌4大常見成因

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癌症殺手｜常見肺癌7大徵兆

台灣重症科醫生黃軒早前曾指出，本港有逾5成病人確診肺癌時已是晚期，但黃軒醫生指出，早期肺癌其實有跡可尋。常見肺部7大徵兆如下：

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