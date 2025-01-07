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遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地男演員「星星」赴泰試鏡失聯疑被賣豬仔，泰國當局：無正式出境紀錄。

【演員星星／泰國／緬甸／詐騙】內地男演員王星近日赴泰國試鏡後突然失聯，疑被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區，中國使領館已介入。泰國國家移民局表示，經核查當地各檢查站，沒發現王星的正式出境紀錄。而截至今日（7日），泰國警方證實已在緬甸境內找到王星，並公布王星被剃光頭的照片。

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詐騙｜泰國當局：無正式出境紀錄

據泰媒昨日（6日）報道稱，目前已致電泰國國家移民局了解，相關人員指王星通過航班入境泰國，隨後失聯。經核查當地各檢查站，沒發現王星的正式出境紀錄，推測他可能通過自然路徑離境，亦可能被帶走，或自行離開。

中國駐泰國大使館周一（6日）表示，駐泰使館和駐清邁總領館已收到當事人家屬求助，正與泰國有關方面及家屬密切溝通，積極提供必要協助，全力查找當事人下落。中國駐緬甸大使館工作人員回應也稱，已經開展核實情況，王星是否在緬甸妙瓦底園區有待核實，核實清楚將盡快回覆。

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詐騙｜前往泰國試鏡後失聯

王星近期曾出演《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑2》，還在《妖狐小紅娘月紅篇》中飾演牧童。據稱是王星女友的嘉嘉於周日（5日）晚上在微博爆料指，男友王星出事前於某演員接戲群組收到試鏡訊息，於是便決定前往泰國進入劇組。

王星於1月3日從中國上海浦東直飛到達泰國曼谷素萬納普機場，之後轉乘一輛聲稱是演員統籌安排的車輛，期間與女友嘉嘉仍有聯絡，但在當地時間3日的中午10點10分後便失聯，最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣。嘉嘉於是在男友失聯的第3天公開網上尋人，希望大眾幫忙。

嘉嘉表示，3日她已向上海市公安局、大陸駐泰國大使館、駐清邁使館尋求幫助，但一度因女友而非直系親屬身分無法立案，直到王星的弟弟4日趕赴上海後才得以備案。

詐騙｜王星女友更新狀況

嘉嘉今日（7日）再在微博更新最新情況指，她於昨日（6日）飛抵曼谷，並遠程接收到上海公安立案的消息，以及中國駐緬甸大使館、駐清邁使領館的聯絡，隨後趕往中國駐曼谷大使館，工作人員在了解相關詳情後，委托專人陪同，去往素萬那普國際機場警署報案。

嘉嘉在翻譯的協助下、克服涉案語言障礙等難題完成筆錄，並反覆確認案件關鍵細節，最終收到警方開具的備案報告，她又指，泰國警方對於案件的走向持積極態度。

隨著事件發酵愈來愈大，嘉嘉指在多位明星、博主、平台的聲援，並嘗試用不同途徑提供支持和援助下，大部分她已取得聯絡，並表示感謝。她亦提醒，此次事件側面説明了詐騙手段之多、套路之深，早已不局限於高薪求職等常見騙局，請大家提高警惕。目前對於王星的營救仍在繼續，「或將迎來轉機，期待順利。」

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泰國特別任務部隊指揮官其後證實，已在緬甸邊防部隊尋獲王星的蹤影，湄索警察局則公布一張疑似王星的照片。相中王星已剃髮，並身穿白色運動服，而他的腿上亦有紅斑，預計之後將被帶回泰國。

詐騙｜内地演員曾有類似經歷

另一內地演員范虎透露自己也有類似經歷，2024年12月他收到自稱為泰國劇組的邀約，並於12月28日從北京飛往曼谷。但他發覺情況不對後，便通過社交平台聯絡上這部劇的泰籍導演，對方回覆澄清「不是我」，並呼籲提醒大家注意騙局。

范虎憶述，在確認劇組是假的之後，當晚就將對方所安排的酒店退房，隨後去往其他安全的酒店，於30日回到北京。他表示，這個假劇組非常專業，很多業內人士看到後都覺得很逼真，形容迷惑性極高。

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