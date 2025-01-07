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鯁喉意外｜27歲網紅媽一屍兩命　吃晚餐疑鯁喉家人面前窒息亡遺兩孤雛

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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27歲網紅媽一屍兩命，吃晚餐疑鯁喉家人面前窒息亡遺兩孤雛。

【網紅／懷孕／鯁喉急救／窒息】英年早逝！美國27歲百萬網紅Carol Acosta一直以樂觀生活態度獲粉絲喜愛，去年向大眾公布懷上第三胎喜訊後，日前卻突傳噩耗，指其與家人外出用餐時突呼吸困難昏迷，送院搶救後不幸身亡。家屬疑因用餐時1原因誘發心臟驟停身亡，惟目前詳細死因仍待進一步調查。

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Healthy Life
Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

綜合外媒及《每日郵報》報道，Carol Acosta育有2名年幼女兒，於社交平台Instagram擁有逾660萬粉絲，一直以反對對身體刻板印象、激勵大眾愛自己而深受網民喜愛，過去更曾發過一首單曲。去年7月，Carol宣布懷上第三胎的喜訊，不料事隔數月，她於美國紐約當地時間1月3日時，與家人外出用餐時，忽然在眾人面前出現突然呼吸困難、陷入昏迷，家人急召救護車送院搶救，可惜送院後仍不治離世。

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報道指，目前家人尚未收到屍檢結果，但相信Carol是進食時鯁喉窒息，導致心臟驟停身亡，享年27歲。其妹發表悼念訃文，傷心表示：「我愛你，姐姐，我將永遠愛你，我感謝上帝給了我一個像你一樣心胸寬廣的妹妹，安息吧我的妹妹。 」她在接受媒體訪問時，痛哭著對網民表達感謝，多謝各位過去的支持。

意外身亡｜粉絲湧入平台悼念：不敢相信！

消息一出，不少網民都大感突然，紛紛湧入平台悼念：

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意外身亡｜「謙烈治急救法」救治鯁喉者

香港消防處早前拍攝影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何人」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作直至患者吐出阻窒物：

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1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。

4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

意外身亡｜6類鯁喉高危食物

躺著進食當然容易鯁喉，但有些食物亦需要小心進食。本港食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，不論是成年人或是小童，進食時需多加注意：

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資料來源：每日郵報

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