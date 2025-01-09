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港人特徵｜細數香港遊日旅客7大特徵　日本Youtuber一眼認出香港人

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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細數香港遊日旅客7大特徵，日本Youtuber一眼認出香港人。

【港人 / 日本 / 旅遊】不少香港人假期都喜愛到日本旅遊，在日本街頭不時還能聽到三兩句廣東話。近日，日本YouTuber「May」細數港人7大特徵，表示就算對方「唔出聲」，在人群中也能一眼認出誰是港人。

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港人特徵｜港人7大特徵

May是居港日本人，對香港十分熟悉，她近日上載的短片指，回到日本後發現在日本街頭遇見香港遊客，就算未聽見對方說廣東話，就算單從外觀和行為，便能準確判斷出誰是香港人。

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特徵一：彩色外套

服飾顏色選擇差異大。據May觀察，香港人冬季會著各色外套，色彩鮮明，例如藍色、粉色、黃色、紅色、紫色等，而日本人為應對工作場合，則會選擇黑、白、灰及咖色等色彩較為暗淡、淺色且簡單的外套。

特徵二：簡單髮型

不論男女髮型皆不同。May表示香港男士甚少選擇留長髮，而女士的髮型亦較為簡單，通常是長髮披肩或簡單的綁馬尾等簡單髮型；而日本女士則會花費大量精力研究不同髮型。

特徵三：寬鬆款式衣物

據May觀察，港人多穿著寬鬆舒適的服飾，而日本人則更偏向於選擇緊身貼身的衣物。

特徵四：戴黑框眼鏡

May指在日本很少會有人選擇穿戴黑色鏡框的眼鏡，但在香港香港很常見。

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特徵五：說話沒有小動作

說話交流時，香港人相較日本人而言沒有太多的肢體語言。May稱日本人在溝通交流時，喜歡伴隨頸部以上的小動作，例如習慣於左右搖頭或不斷點頭，而香港人則不會如此郁動。

特徵六：公仔鎖匙扣

很多港人喜歡在手袋和背包上掛自己喜歡的小公仔或鑰匙扣，而May表示，日本人則不會帶公仔出街，而是選擇擺放在家中，事關擔心給他人留下不成熟的印象，「人哋會覺得好似小朋友咁」。

特徵七：影相會擺動作

香港人影相時會擺出豐富好看的動作，May形容港人「擺pose好靚，大家好似model咁」。

阿May總結後，還向香港觀眾提問道，日本人有什麼特色？大家在香港是如何分辨出日本人，「究竟搵到乜嘢特色先覺得佢係日本人呢？」

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