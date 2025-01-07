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投資移民｜政府優化「新資本投資者入境計劃」　3月1日起生效

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 5 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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政府宣布優化「新資本投資者入境計劃」，有關優化措施將由今年3月1日起生效。（陳靜儀攝）

政府宣布優化「新資本投資者入境計劃」，放寬有關淨資產審查及計算的規定，而且申請人透過全資擁有的合資格私人公司的投資，亦可計入合資格投資金額內，有關優化措施將由今年3月1日起生效。

財經事務及庫務局及投資推廣署公布的優化措施，申請人只須證明提出淨資產審查申請前6個月內擁有市值不少於3000萬港元淨值的淨資產或淨資本；於計算淨資產規定時，申請人與其家庭成員共同擁有的淨資產或淨資本當中，由申請人絕對實益擁有的份額會獲考慮。

另外，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，將可計入該計劃的合資格投資金額內，當局預料新措施將為「新資本投資者入境計劃」與在港設立家族辦公室之間帶來協同效應。

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根據當局數據，「新資本投資者入境計劃」自去年3月1日起推行以來，首10個月已接獲申請逾800宗，當中已獲核實符合淨資產規定的申請733宗，已獲核實符合投資規定的申請240宗，料可為本港帶來的投資金額逾240億港元。

投資推廣署署長劉凱旋表示，新計劃於首10個月錄得的申請宗數已超出於2003年推行的前資本投資者入境計劃的同期數字，反映投資者對香港充滿信心。劉凱旋稱，深信優化措施會令新計劃更具吸引力，當局將繼續與專業人士和服務提供者緊密合作，進一步向全球高淨值家族推廣。

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