結業潮｜燒烤王麥師傅兩餸飯店結業　開業僅4個月落閘出租　網民分析執笠原因

▲ 燒烤王麥師傅兩餸飯店結業，開業僅4個月舖位落閘出租，網民分析執笠原因。

大尾篤燒烤王麥師傅在去年9月進軍兩餸飯市場，在大埔開設新店「麥師傅美食佳餚」，主打親民價$38兩餸飯連飲品，吸引不少街坊幫襯。不過開業短短4個月，有網民發現該店已經結業，舖位落閘並貼上出租告示。

最新影片：

燒烤王麥師傅去年開兩餸飯店 $38附送飲品

「麥師傅美食佳餚」老闆是「大尾篤燒烤王」的主理人麥師傅，他被稱為「燒烤界一代宗師」，擁有30多年燒烤經驗，在大尾篤經營燒烤場，主打平價任食港式BBQ燒烤。燒烤場在2023年結業，麥師傅繼續經營大埔墟門市，售賣各種醃製肉類。

去年9月，麥師傅重出江湖，在大埔鄉事會街開設兩餸飯店「麥師傅美食佳餚」，當時定價兩餸飯$38、三餸飯$48，免費附送飲品，每日供應約20款菜式，選擇有蒸肉餅、咕嚕肉、椒鹽豬扒等等。另外，麥師傅亦提供淨餸外賣，方便街坊買回家加餸。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

新店開業4個月執笠 舖位落閘出租

不過開業短短4個月，日前有網民發現「麥師傅美食佳餚」已經結業，舖位關門落閘，並貼上出租告示，寫有「本店出租，長短租都可以」。

網民分析結業原因：好難同人競爭

結業消息一出，引起不少街坊熱議，有人分析結業原因，「附近有4間兩餸飯，麥師傅位置比起其他真係爭啲，同埋價錢都貴過其他，總類又較少」、「第一價錢唔平，第二附近選擇多，食物質素普普通通，好難同人競爭」。

亦有網民指出，「同一舖位做兩餸飯，已經係轉咗第二手都唔掂，依家又再執笠，其實生意一早俾另外兩間喺同一地理位置，地段比較好嘅舖頭搶奪晒，價錢仲要平啲㖭」。

更多結業潮報道：

結業潮︱王牌冰室兩年內執9間 直擊最後一間鰂魚涌店結業

結業潮︱韓國過江龍撒出香港 「吉列牛忌廉烏冬專門店」 攻港8年下月全線結業

結業潮｜油麻地40年老字號「金山海鮮酒家」結業 全港剩1分店食客唏噓：以前排到一街都係人

結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業 曾推$40抗疫餐

結業潮｜台式火鍋店「火鍋撚」全線結業 中環最後分店開業7年本月執笠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】