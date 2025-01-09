農曆新年2025｜直擊深圳Costco 精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】

▲ 農曆新年將至，TOPick為大家精選12大賀年必買禮盒及食品，可作為北上辦年貨的參考。

【農曆新年/深圳好去處/Costco/超市/賀年食品／禮盒】近年港人喜歡北上超市辦年貨，TOPick記者日前到深圳，直擊開業一年的美式倉儲連鎖超市Costco，為大家精選12大賀年必買禮盒及食品，包括宴請親朋好友翻熱即食的佛跳牆、葫蘆鴨，港人熱愛的開心果、黑松露朱古力，以及各式各樣的新春佈置、服飾等。

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即食賀年菜

農曆新年2025｜1.秒宴如意蒸1.9kg ¥199.9

「秒宴如意蒸」為即食賀年食品，只需199.9元（人民幣，下同）即可一次過食到糯米飯、鹽焗雞脾、滷水牛𦟌、魚卷等8款食物，性價比極高，連同蒸籠隔水蒸30分鐘即可食用，名副其實的「懶人包」。

▲ 「秒宴如意蒸」為即食賀年食品，一次過食到糯米飯、鹽焗雞脾、滷水牛𦟌、魚卷等8款食物，性價比極高。（TOPick記者攝）

▲ 「秒宴如意蒸」只需199.9元人民幣即可一次過食到糯米飯、鹽焗雞脾、滷水牛𦟌、魚卷等8款食物，性價比極高。（網上圖片）

農曆新年2025｜2.鮑汁佛跳牆1.25kg ¥189.9

「佛跳牆」賀年菜經典菜色之一，標榜即開即食，只需簡單翻熱就可「出得廳堂」，宴請一大班親朋好友最為方便。佛跳牆的食材相當豐富，包括海參、鮑魚、螺片、扇貝肉、牛蹄筋、花菇等，適合一家大小品嚐。

▲ 「佛跳牆」賀年菜經典菜色之一，即開即食，只需簡單翻熱就可「出得廳堂」。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜3.鮑魚招財手2罐 ¥119.9

「鮑魚招財手」包括兩罐鮑魚、菌菇、燉豬蹄的罐頭，直接剪開包裝加熱，或連包裝袋隔水蒸5至8分鐘即可食用，輕鬆方便，招呼朋友到家中歡聚的不二之選。

▲ 「鮑魚招財手」包括兩罐鮑魚、菌菇、燉豬蹄的罐頭，直接剪開包裝加熱。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜4.八寶葫蘆鴨 ¥89.9

「八寶葫蘆鴨」是古時名菜之一地，昔日皇帝喜愛的美味佳餚，出名在於其功夫為全鴨無骨，師傅將八寶餡料填入的身，用繩子捆綁成「葫蘆」造型因而得名。新年大時大節，品嚐「八寶葫蘆鴨」高貴而不失禮。

▲ 「八寶葫蘆鴨」是昔日皇帝喜愛的美味佳餚，出名在於其功夫為全鴨無骨。（TOPick記者攝）

賀年禮盒

農曆新年2025｜1.新會20年陳皮100克x2 禮盒 ¥1499.9

陳皮儲存年份愈久，功效愈好，售價亦隨之愈貴。20年的新會極品老陳皮，市上鮮有的陳皮珍藏年份，可直接煲焗陳皮水、加入煲湯，或農曆新年送禮實屬佳品。

▲ 20年的新會極品老陳皮，市上鮮有的陳皮珍藏年份，農曆新年送禮實屬佳品。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜2.長白山參片靈芝禮盒 ¥399.9

新年節日為親朋好友送上祝福健康的心意，可選擇參片靈芝禮盒，別緻得體。

▲ 新年節日為親朋好友送上祝福健康的心意，可選擇參片靈芝禮盒，別緻得體，售人民幣399.9元。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜3.乾鮑魚花膠海參禮盒 ¥379.9

新年送禮除了喻意「發財、好市」的髮菜及蠔豉，亦有簡單易煮的鮑魚及花膠，為親友送上滋補養生、強壯身體的心意可選擇乾鮑魚花膠海參禮盒。

▲ 新年送禮除了喻意「發財、好市」的髮菜及蠔豉，亦有簡單易煮的鮑魚及花膠禮盒。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜4.即食燕窩9樽禮盒 ¥289.9

即食燕窩方便快捷，特別適合沒有時間自己燉煮燕窩的都市人，9樽的禮盒包裝適合向親友、上司同事送禮。

▲ 即食燕窩方便快捷，9樽的禮盒包裝適合向親友、上司同事送禮。（TOPick記者攝）

賀年水果零食

農曆新年2025｜1.智利車厘子2.5 kg ¥159.9

智利盛產車厘子，近年的產量創歷史新高，大批湧入市場，不少人蜂擁搶購。2.5 kg 3J級別的車厘子售159.9元，記者日前所見，已有人爭相購買。

▲ 2.5 kg 3J級別的車厘子售159.9元，記者日前所見，已有人爭相購買。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜2.松露朱古力1kg兩盒 ¥119.9

港人對松露朱古力情有獨鍾，加上以朱古力送禮既可表現誠意，又可為親友送上真摰的心意祝福，1kg兩盒裝，大方送禮不失禮。

▲ 松露朱古力1kg兩盒裝，大方送禮不失禮。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜3.開心果1.36kg ¥99.9

開心果熱潮從未間斷，本港不少食店推出開心果口味的食物，亦有人喜歡將開心果作為零食口吃「過口癮」，記者日前現場所見，顧客通常大手入貨，5、6包是最低「消費」。

▲ 記者日前現場所見，顧客通常大手入貨5、6包開心果。（TOPick記者攝）

農曆新年2025｜4.士多啤梨1kg ¥89.9

士多啤梨近年成為拜年送禮的新寵，不論大人或小朋友都愛不釋手，包裝精美的士多啤梨每粒均有自己的專屬「位置」，不怕「舟車勞頓」而撞爛，送禮大方得體。

▲ 士多啤梨近年成為拜年送禮的新寵，不論大人或小朋友都愛不釋手。（TOPick記者攝）

精選Costco 12大賀年必買禮盒食品 即食賀年菜 1.秒宴大如意蒸1.9kg ¥199.9 2.鮑汁佛跳牆1.25kg ¥189.9 3.鮑魚招財手2罐 ¥119.9 4.八寶葫蘆鴨 ¥89.9 賀年禮盒 1.新會20年陳皮100克x2 禮盒 ¥1499.9 2.長白山參片靈芝禮盒 ¥399.9 3.乾鮑魚花膠海參禮盒 ¥379.9 4.即食燕窩9樽禮盒 ¥289.9 賀年水果零食 1.智利車厘子2.5 kg ¥159.9 2.松露朱古力 ¥119.9 3.開心果1.36 kg ¥99.9 4.士多啤梨1kg ¥89.9

農曆新年2025｜即日起續會只需¥199

Costco市場部經理林庭生表示，目前20萬名會員當中，3.5萬名來自香港，每天有5%至8%人流為港人會員，港人會員人均消費約900元，較去年8月份增近6%。

▲ 位於深圳龍華區的美式倉儲連鎖超市Costco已開業一年。（TOPick記者攝）

Costco的會員卡可在全球850間分店通用，適逢深圳店周年活動，由即日起至1月31日，會員續會只需199元，較原價299元優惠。

▲ 由即日起至1月31日，會員續會只需199元，較原價299元優惠。（TOPick記者攝）

同時，為加強網購同配送服務，Costco即日起將送貨範圍，由原來的8公里內擴展至20公里，送貨費同為20元，客人落單後最快2小時可送達，不少港人購物後，會將貨物送至下榻酒店或過關口岸提取。

▲ Costco目前有20萬名會員，當中3.5萬名來自香港。（TOPick記者攝）

Costco深圳店 營業時間： 每天9:00-21:00 地址： 深圳市龍華區民達路68號 電話： (0755)2798 6868 交通： 深圳地鐵4號、6號線「紅山」站，轉乘巴士M381於「北站消防」站下車，步行數分鐘即達

地鐵「紅山」站轉乘深圳的士 網站： 深圳Costco

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