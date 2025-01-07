愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利

▲ 早前網上流傳所謂《愛·回家之開心速遞》演員薪金片，TVB發聲明回應。

【愛回家 / 開心速遞 / TVB處境劇】《愛·回家之開心速遞》屬TVB王牌處境劇，收視一定保證，早前網上則流傳一張所謂《愛·回家之開心速遞》「每集之每人人工」表，引起網民熱議。

據該表所指，《愛·回家之開心速遞》台柱「熊樹根」劉丹每集6000元。第二位是「廢青安」周嘉洛，每集5750元。而「豹哥」單立文每集5500元排第三。至於吳偉豪和陳浚霆同以4500元齊列第四。

不過，竟然有人「零片酬」，就是在劇中飾演龍家三房兒子阿Joe的何晉樂，令網民驚訝。另外，該表連之前客串《愛·回家之開心速遞》的歐陽震華酬勞也有顯示，網傳一集收22750元。

至於女演員方面，獲力捧的古佩玲每集收5000元，成全劇女演員之冠。隨後為每集片酬4750元「三太」樊亦敏。而「大小姐」林淑敏及「熊若水」呂慧儀每集收4500元同列該劇女演員片酬第3位。

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愛回家演員薪酬︱TVB發聲明澄清

TVB今日（1月7日）透過企業傳訊部發聲明，指所謂《愛·回家之開心速遞》「每集之每人人工」表不實，同時表示對「不反映實際情況，本台保留追究法律責任的權利。」

有關聲明全文如下：

近日，關於《愛·回家之開心速遞》演員的薪金問題在網上引起熱議及報道，本台為了以正視聽，特此澄清，相關討論並不反映實際情況，本台保留追究法律責任的權利。 另外，本台聘請臨時演員是通過專業的臨時演員公司進行，並嚴格遵循行業規範，確保所有外聘人員提供的工作資料均為真實。本台在任何時候都嚴格遵守相關法規，保證所有在港參與拍攝的演員均持香港居民身份證或相關許可。 感謝大家對《愛·回家之開心速遞》的持續熱愛與支持。我們承諾將持續提供更多高質量的娛樂節目，回饋觀眾的厚愛。

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